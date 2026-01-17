Lo Nga tập kích lớn, ông Zelensky kêu gọi đồng minh hỗ trợ

Tổng thống Zelensky lo Nga chuẩn bị tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, kêu gọi các đối tác phương Tây hỗ trợ thêm cho phòng không nước này.

"Thông tin tình báo của chúng tôi cho thấy Nga đang chuẩn bị các đợt tập kích quy mô lớn mới. Chúng tôi đang trao đổi với đối tác, trong đó có vấn đề tên lửa và hệ thống phòng không mà Ukraine cần. Nguồn cung hiện nay không đủ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/1 cho biết.

Theo ông Zelensky, nhiều thành phố và khu dân cư đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp do thời tiết khắc nghiệt và các cuộc tập kích của Nga, khiến Ukraine phải huy động tất cả nguồn lực để giải quyết.

Ông Zelensky trước đó cùng ngày thừa nhận một số tổ hợp phòng không phương Tây từng cạn tên lửa, song Ukraine đã nhận thêm đạn. Ông Zelensky không nêu tên hệ thống cụ thể.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong họp báo tại Kiev ngày 3/1. Ảnh: AP

AMP Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi chiến sự Nga - Ukraine, nhận định quân đội Nga chưa thể mở chiến dịch tập kích quy mô lớn ngay sau tuyên bố của ông Zelensky do chưa hoàn tất công tác chuẩn bị. Theo AMP Mapping, quân đội Nga dự kiến dùng ít nhất 350 máy bay không người lái (UAV) Geran-2 trong đợt này.

"Nếu oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và Tu-160 tham gia, các tỉnh miền tây Ukraine sẽ có nguy cơ bị không kích lớn nhất, đặc biệt là hạ tầng năng lượng ở Lviv và Ivano-Frankivsk. Điều này tăng khả năng tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tham gia và giảm nguy cơ Nga phóng tên lửa hành trình Iskander-K", AMP Mapping nhận định.

Trong trường hợp Nga không điều oanh tạc cơ chiến lược tập kích Ukraine, khu vực đối mặt mối đe dọa lớn nhất nằm ở miền trung và miền bắc Ukraine, nhất là hạ tầng năng lượng và khí đốt ở tỉnh Kiev và Poltava.

"Nga hiện chưa có khả năng tiếp tục phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik", AMP Mapping cho biết. "Nga có thể dùng Iskander-I, biến thể tên lửa đạn đạo Iskander-M với tầm bắn 1.000 km, song điều này dường như khó diễn ra trong vài ngày tới".

Các nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot, SAMP/T, IRIS-T và NASAMS. Tuy nhiên, số lượng vũ khí chuyển giao có hạn khiến lưới phòng không Ukraine thường rơi vào tình trạng quá tải. Những đòn tập kích của Nga cũng phá hủy nhiều tổ hợp trong số này, tạo ra những lỗ hổng nghiêm trọng với năng lực phòng thủ của Ukraine.

Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, năm ngoái thừa nhận lực lượng phòng không luôn gặp nhiều thách thức vì Nga liên tục nâng cấp máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran và tên lửa đạn đạo Iskander, cũng như cải tiến chiến thuật tập kích.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)