Lô đất hơn 12,3 tỷ đồng ở Nghệ An đấu giá không thành công

Lô đất hơn 12,3 tỷ đồng tại khu Đồng Màu được trả giá cao hơn mức khởi điểm, nhưng phải hủy kết quả do chỉ có một nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Ngày 17/12, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An) thông báo kết quả phiên đấu giá 21 lô đất tại khu quy hoạch Đồng Màu, xã Đô Lương (trước đây là huyện Đô Lương). Các lô đất có diện tích từ 113 m2 đến 293 m2, tổng giá khởi điểm hơn 94,2 tỷ đồng.

Trong đó, lô ký hiệu P14 có diện tích lớn nhất (293 m2) với vị trí hai mặt tiền đắc địa, giá khởi điểm hơn 12,3 tỷ đồng (tương đương 42 triệu đồng một m2). Khu này được một người dân ở xã Đô Lương trả giá 12,36 tỷ đồng (khoảng 42,1 triệu mỗi m2), cao hơn khởi điểm 60 triệu. Tuy nhiên, kết quả này bị tuyên hủy do phiên đấu giá lô P14 chỉ có một hồ sơ nhà đầu tư tham gia, không đủ điều kiện tối thiểu hai người theo quy định.

Tương tự, một lô đất liền kề khác có giá khởi điểm hơn 10 tỷ đồng cũng không tìm được chủ nhân, do không có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Kết thúc phiên, chỉ một số lô diện tích 145-160 m2 được giao dịch thành công với mức giá 4,5-10 tỷ đồng.

Đất đấu giá thuộc vùng quy hoạch Đồng Màu, xã Đô Lương. Ảnh: Hùng Lê

Theo một môi giới bất động sản lâu năm tại xã Đô Lương, các lô đất ở khu vực Đồng Màu có giá trị cao do sở hữu vị trí đắc địa, được quy hoạch là vùng "lõi" phát triển đô thị, hạ tầng đồng bộ. Nơi đây được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ sầm uất trong thời gian tới, phù hợp cho kinh doanh buôn bán.

Với các lô đất giao dịch không thành công, thời gian tới Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sẽ tổ chức mở bán lại.

Khu quy hoạch Đồng Màu thuộc xóm Phú Đình Yên Sơn (xã Yên Sơn cũ, trước đây thuộc huyện Đô Lương), gần quốc lộ 7 và 15, cách TP Vinh cũ - trung tâm tỉnh Nghệ An - khoảng 60 km.

Đô Lương gồm 8 xã và một thị trấn thuộc trung tâm huyện Đô Lương cũ, là một trong những xã được sáp nhập từ nhiều đơn vị hành chính nhất tỉnh Nghệ An. Nhà chức trách định hướng phát triển xã này thành khu vực đô thị trung tâm theo vai trò kết nối vùng miền Tây, đồng bằng ven biển và trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng thời gắn với các khu công nghiệp trên địa bàn.

Đức Hùng