Lô đất đấu giá ở Nghệ An có mức khởi điểm hơn 12,3 tỷ đồng

Nghệ An21 lô đất tại khu quy hoạch Đồng Màu (xã Đô Lương) sắp được đấu giá, trong đó lô đắt nhất khởi điểm hơn 12,3 tỷ đồng.

Ngày 26/11, UBND xã Đô Lương cho biết sẽ cùng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An tổ chức đấu giá 21 lô đất tại khu quy hoạch Đồng Màu. Các lô đất rộng từ 113 m2 đến 293 m2, tổng giá khởi điểm hơn 94,2 tỷ đồng.

Trong đó, lô đất có giá trị cao nhất là 12,3 tỷ đồng (293 m2). Lô giá cao thứ hai rộng 251 m2, trên 10,5 tỷ đồng. Đây là hai lô góc, sở hữu vị trí đắc địa nên được định giá cao hơn mặt bằng chung, theo lãnh đạo xã Đô Lương.

Ngoài ra, 5 lô đất khác trong khu quy hoạch được đưa ra đấu giá có giá khởi điểm dao động 35-38,5 triệu đồng một m2.

Theo một môi giới bất động sản lâu năm, giá đất được quyết định bởi nhiều yếu tố, từ vị trí cho tới phong thủy và tính thương mại. Tuy vậy, theo ông, mức khởi điểm của các lô đất ở xã Đô Lương - nơi xa trung tâm hành chính của tỉnh - là khá cao so với mặt bằng chung.

Đất đấu giá thuộc vùng quy hoạch Đồng Màu, xã Đô Lương. Ảnh: Hùng Lê

Khu quy hoạch Đồng Màu thuộc xóm Phú Đình Yên Sơn (xã Yên Sơn cũ, trước đây thuộc huyện Đô Lương), gần quốc lộ 7 và 15, cách TP Vinh cũ - trung tâm tỉnh Nghệ An - khoảng 60 km. Khu vực này được xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Theo kế hoạch, UBND xã Đô Lương sẽ nhận hồ sơ tham gia đấu giá tới trưa 11/12. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào sáng 16/12. Người tham gia sẽ bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Đô Lương gồm 8 xã và một thị trấn thuộc trung tâm huyện Đô Lương cũ, là một trong những xã được sáp nhập từ nhiều đơn vị hành chính nhất tỉnh Nghệ An. Nhà chức trách định hướng phát triển xã này thành khu vực đô thị trung tâm theo vai trò kết nối vùng miền Tây, đồng bằng ven biển và trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng thời gắn với các khu công nghiệp trên địa bàn.

Đức Hùng