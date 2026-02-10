Linh vật ngựa trên cả nước

Linh vật ngựa Kim Mã 4.0 do nghệ nhân Đinh Văn Tâm sáng tác, trưng bày tại khu vực đuôi cầu Rồng (Đà Nẵng) dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tác phẩm cao 4,3 m, dài 5,1 m, phần đế rộng 2,6 m, tạo hình theo phong cách đương đại pha chất vị lai, với các mảng khối sắc gọn, đường nét mạnh và những chi tiết gợi liên tưởng đến robot, công nghệ.

Kim Mã gửi thông điệp định hướng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Khi hoàn thiện, linh vật sẽ phát sáng vào ban đêm. Ảnh: Nguyễn Đông