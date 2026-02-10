Thứ ba, 10/2/2026
Thứ ba, 10/2/2026, 05:00 (GMT+7)

Linh vật ngựa trên cả nước

Từ ngựa công nghệ, ngựa vàng, ngựa rồng đến vó ngựa miền Đông, ngựa tre…, linh vật Bính Ngọ 2026 trên khắp cả nước mang nhiều sắc thái tạo hình, phản ánh bản sắc văn hóa địa phương và khát vọng vươn mình trong năm mới.

Linh vật ngựa đặt bên sông Hương, phường Phú Xuân, TP Huế, tạo hình "phi thiên" lấy cảm hứng từ Ngựa Gióng và Long Mã, biểu trưng cho khí phách, trí tuệ và khát vọng bứt phá. Hoa văn sen cách điệu trên thân nhấn mạnh nét thanh tao, cốt cách văn hóa cố đô. Ảnh: Võ Thạnh

Tác phẩm "Kim Mã hợp nhất" sơn vàng, đặt trước cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng, tạo hình cao gần 4 m, thân ghép từ các khối chữ ghi tên Đà Nẵng và 94 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp hành chính, biểu trưng cho sự hội tụ, đoàn kết và thống nhất của thành phố hôm nay. Ảnh: Nguyễn Đông

Linh vật ngựa tạo hình "bay" ra từ hoa mai tại cổng vào Lễ hội Tết Việt 2026, Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, đặt trên đỉnh cổng chào cao khoảng 3 m, phủ sắc vàng đồng điệu cánh mai. Ngựa chế tác bán thân, gợi hình ảnh phi mã, gửi thông điệp tạo động lực phát triển cho giới trẻ. Ảnh: Quỳnh Trần

Cặp ngựa tre tại khu du lịch Lan Vương, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, cao 3 m, nặng khoảng 100 kg mỗi con, tạo hình thủ công từ tre vàng; đuôi, bờm, cương tết bằng chỉ xơ dừa, tai và mắt làm từ mo, gáo dừa, mang đậm nét dân dã miệt vườn. Ảnh: Hoàng Nam

Nhóm phóng viên

