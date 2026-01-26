Linh vật ngựa khổng lồ trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ

Ngày 26/1, tại xưởng của ông Văn Tòng ở phường An Phú Đông, mô hình ngựa khổng lồ của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ dần thành hình. Nhóm công nhân đang tiến hành ghép các bộ phận với nhau trước khi sơn, làm láng mịn linh vật.
Nghệ nhân Văn Tòng cho biết, sau khoảng một tháng thi công đạt hơn 70% tiến độ. Gần một tuần nữa các phần mô hình sẽ mang ra đường hoa và lắp ráp hoàn thiện.
Ngày 26/1, tại xưởng của ông Văn Tòng ở phường An Phú Đông, mô hình ngựa khổng lồ của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ dần thành hình. Nhóm công nhân đang tiến hành ghép các bộ phận với nhau trước khi sơn, làm láng mịn linh vật.
Nghệ nhân Văn Tòng cho biết, sau khoảng một tháng thi công đạt hơn 70% tiến độ. Gần một tuần nữa các phần mô hình sẽ mang ra đường hoa và lắp ráp hoàn thiện.
Công nhân hàn lại bộ khung trước khi lắp ráp hoàn thiện. Trong khung thép có gắn motor để ngựa có thể cử động đầu và tay chân, chào đón du khách tham quan đường hoa.
Công nhân hàn lại bộ khung trước khi lắp ráp hoàn thiện. Trong khung thép có gắn motor để ngựa có thể cử động đầu và tay chân, chào đón du khách tham quan đường hoa.
Ngoài ngựa, xưởng còn thiết kế đèn kéo quân lớn trưng bày ở đường hoa, đang hoàn thiện bộ khung.
Đèn cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m, nằm trong đại cảnh Rực rỡ miền ký ức. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về dịp Tết, thể hiện giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.
Ngoài ngựa, xưởng còn thiết kế đèn kéo quân lớn trưng bày ở đường hoa, đang hoàn thiện bộ khung.
Đèn cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m, nằm trong đại cảnh Rực rỡ miền ký ức. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về dịp Tết, thể hiện giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.
Cách đó khoảng 13 km, xưởng của anh Đỗ Thế Bình cũng đang làm 6 linh vật ngựa cho đường hoa Nguyễn Huệ.
Cách đó khoảng 13 km, xưởng của anh Đỗ Thế Bình cũng đang làm 6 linh vật ngựa cho đường hoa Nguyễn Huệ.
Những con ngựa cao khoảng 4 m, làm bằng chất liệu formex và khung thép, được công nhân chà cho láng mịn trước khi sơn màu. Chủ xưởng cho biết, ngựa có màu sắc khác nhau, hùng dũng tiến lên phía trước, sẽ kết hợp với công nghệ 3D mapping tạo hiệu ứng ánh sáng độc đáo.
Những con ngựa cao khoảng 4 m, làm bằng chất liệu formex và khung thép, được công nhân chà cho láng mịn trước khi sơn màu. Chủ xưởng cho biết, ngựa có màu sắc khác nhau, hùng dũng tiến lên phía trước, sẽ kết hợp với công nghệ 3D mapping tạo hiệu ứng ánh sáng độc đáo.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, thiết kế nhiều đại cảnh lớn thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đường hoa mở cửa phục vụ từ 19h ngày 15 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Đây là năm thứ 23 đường hoa tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TP HCM, thành nét văn hóa đặc trưng ở thành phố.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, thiết kế nhiều đại cảnh lớn thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đường hoa mở cửa phục vụ từ 19h ngày 15 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Đây là năm thứ 23 đường hoa tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TP HCM, thành nét văn hóa đặc trưng ở thành phố.
Quỳnh Trần