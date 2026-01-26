Linh vật ngựa khổng lồ trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ

Ngày 26/1, tại xưởng của ông Văn Tòng ở phường An Phú Đông, mô hình ngựa khổng lồ của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ dần thành hình. Nhóm công nhân đang tiến hành ghép các bộ phận với nhau trước khi sơn, làm láng mịn linh vật.

Nghệ nhân Văn Tòng cho biết, sau khoảng một tháng thi công đạt hơn 70% tiến độ. Gần một tuần nữa các phần mô hình sẽ mang ra đường hoa và lắp ráp hoàn thiện.