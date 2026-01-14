Lính Ukraine khoe hạ 21 UAV Nga bằng tên lửa 'Hỏa ngục'

Binh sĩ Ukraine cho biết đã phá hủy 21 UAV Nga bằng tên lửa Hellfire phóng từ hệ thống phòng không tầm ngắn Tempest do Mỹ sản xuất.

Video do Bộ Tư lệnh Trung tâm thuộc không quân Ukraine đăng hôm 13/1 cho thấy tổ hợp phòng không Tempest di chuyển trên địa hình lầy lội và khai hỏa tên lửa giữa đêm, đuổi theo mục tiêu dường như là máy bay không người lái (UAV) Nga.

"Tới nay chúng tôi đã phá hủy tổng cộng 21 UAV dạng Shahed", binh sĩ Ukraine có hô hiệu "Shorty", thành viên tổ vận hành hệ thống Tempest, nói trong video.

Anh cho biết tổ đội của mình từng được triển khai tới mặt trận phía đông và đã hạ "tất cả mục tiêu" mà họ nhắm tới ở khu vực này. "Cỗ máy này giúp chúng tôi kiểm soát bầu trời", binh sĩ Ukraine tuyên bố.

Lính Ukraine khoe hạ hơn 20 UAV Nga bằng tên lửa 150.000 USD Hệ thống phòng không Tempest Ukraine trong video đăng ngày 13/1. Video: PvkCenter

Tempest được công ty quốc phòng V2X có trụ sở tại Virginia, Mỹ, ra mắt tại triển lãm của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA) hồi tháng 10/2025. Washington chưa thông báo cung cấp hệ thống này cho Kiev, cho thấy hoạt động chuyển giao đã được tiến hành bí mật.

Tempest là hệ thống phòng không tầm ngắn, mang được hai tên lửa AGM-114 Hellfire (Hỏa ngục). Nhà sản xuất không công bố đây là biến thể nào, song giới quan sát nhận định đó là phiên bản AGM-114L Hellfire Longbow sử dụng đầu dò radar sóng mm.

Tên lửa AGM-114L đã chứng minh hiệu quả khi đảm nhận vai trò chống UAV. Nó có tầm bay tối đa 8 km và mang đầu đạn nặng 9 kg, đủ sức phá hủy nhiều loại thiết bị bay không người lái.

Truyền thông Ukraine tiết lộ một số đơn vị đang được huấn luyện để sử dụng Tempest, nhưng chưa rõ số lượng tổ hợp sẵn sàng chiến đấu. Nhiều khả năng Ukraine chỉ nhận được một vài nguyên mẫu để thử nghiệm trong thực chiến, giúp nhà sản xuất thu thập dữ liệu để cải tiến sâu hơn.

Hệ thống phòng không tầm ngắn Tempest Ukraine trong ảnh đăng ngày 11/1. Ảnh: Militarnyi

Các phiên bản tên lửa Hellfire có giá trung bình khoảng 150.000-200.000 USD mỗi quả. Trong khi đó, giới chức Ukraine ước tính các phiên bản UAV dạng Shahed đời cũ được Nga sản xuất với giá khoảng 35.000 USD mỗi chiếc, có thể đã tăng lên gấp đôi vào năm 2025.

Tempest được thiết kế bằng cách gắn bệ phóng tên lửa và radar lên khung gầm xe địa hình hạng nhẹ Can-Am Maverick X3, loại có tính cơ động cao.

Khả năng cơ động là yếu tố rất quan trọng đối với lực lượng Ukraine trong nỗ lực chống lại UAV dạng Shahed của Nga. Do loại UAV này có vận tốc bay lên tới hơn 160 km/h, tổ phòng không Ukraine chỉ có thời gian rất ngắn để di chuyển đến vị trí khai hỏa lý tưởng tính từ khi phát hiện được mục tiêu.

Lực lượng Ukraine từng chủ yếu sử dụng súng máy gắn trên xe tải để đối phó UAV Nga, song gần đây phải tìm kiếm thêm các phương án khác do Moskva đã tăng mạnh số lượng phi cơ triển khai trong mỗi lần tập kích, cũng như cho máy bay di chuyển ở độ cao lớn hơn, nằm ngoài tầm bắn của súng máy.

Phạm Giang (Theo Business Insider, War Zone)