Lính Ukraine dùng súng trường hạ 'drone cáp quang Nga'

Ukraine đăng video binh sĩ nổ súng, bắn rơi drone Nga khi làm nhiệm vụ hộ tống nhà báo nước ngoài ở tỉnh Donetsk.

"Sĩ quan báo chí của chúng tôi đã bắn rơi một thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) phía trên nhà thờ tại Kostiantynivka", Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 24 Ukraine cho biết hôm 28/10.

Sự việc xảy ra trong lúc người này hộ tống nhà báo làm việc cho hãng Het Nederlands Dagblad của Hà Lan, khi đó đang ghi hình hiện trường mà quân đội Ukraine mô tả là "cuộc tập kích của Nga nhằm vào nhà thờ".

Video đăng kèm cho thấy quân nhân Ukraine thúc giục mọi người vào nhà thờ để ẩn nấp và nhắm bắn drone bay ở xa. Nhiều tiếng súng vang lên quanh nhà thờ, trước khi drone trúng đạn, mất độ cao rồi phát nổ dưới mặt đất. "Lời khuyên của tôi là đừng nán lại quá lâu vì chúng sẽ quay trở lại và chúng ta cần rời khỏi đây để trốn ở đâu đó", quân nhân Ukraine nói.

Lính Ukraine dùng súng trường hạ drone Nga khi hộ tống nhà báo Lính Ukraine dùng súng trường hạ drone Nga trong video đăng ngày 28/10. Video: Lữ đoàn 24 Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin, song Moskva nhiều lần khẳng định không tập kích mục tiêu dân sự.

Kostiantynivka, phía Nga gọi là Konstantinovka, là thành phố công nghiệp nằm bên bờ sông Kryvyi Torets ở tỉnh Donetsk. Đây từng là trung tâm sản xuất sắt thép, kẽm và thủy tinh quan trọng dưới thời Liên Xô. Dân số thành phố trước khi chiến sự bùng phát là hơn 67.000 người, nhưng chỉ còn khoảng 15.000 người ở lại tính đến giữa năm nay.

Hryhorii Shapoval, phát ngôn viên Nhóm tác chiến - chiến lược miền đông của Ukraine, cho biết Nga đang tập kết lực lượng ở mặt trận Kostiantynivka để chuẩn bị phát động những cuộc tấn công mới. "Giao tranh dữ dội đang diễn ra ở đây", ông nói.

Cục diện chiến sự quanh Kostiantynivka. Đồ họa: Deep State

Theo Shapoval, Nga chủ yếu tấn công bằng các phân đội bộ binh và không huy động thiết bị hạng nặng trong vòng 10 ngày trước đó, song giờ đã chuyển sang triển khai thiết giáp, khiến đụng độ khốc liệt hơn.

"Đối phương đang hứng chịu tổn thất lớn. Tình hình hiện khó khăn, nhưng không nghiêm trọng và đã được dự đoán trước. Nguyên nhân là thời tiết đã thay đổi, đối phương đang lợi dụng mưa cùng sương mù để giấu mình khi tấn công", ông cho hay.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Ukrinform)