Lính tăng Nga kể về chuyến mở đường dưới 'mưa drone' Ukraine

Quân nhân Nga cho biết xe tăng T-72 bị lượng lớn drone Ukraine tập kích, song họ vẫn cố gắng di chuyển và phá mìn trên quãng đường 18 km.

Hãng tin RIA Novosti hôm 19/8 công bố video xe tăng chủ lực T-72 Nga làm nhiệm vụ phá mìn, mở đường cho đồng đội tấn công cứ điểm Ukraine gần làng Malaya Tokmachka thuộc tỉnh Zaporizhzhia trước đó một tuần.

Chỉ huy đơn vị cho biết xe tăng đã dọn sạch quãng đường dài 18 km qua bãi mìn dày đặc, hoàn thành 100% nhiệm vụ dù phải hứng đòn từ 24 thiết bị bay không người lái (drone) tự sát của Ukraine. Xe chỉ bị đứt một bên xích sau khi 3-4 quả mìn liên tiếp phát nổ ở cuối hành trình, nhưng tổ lái vẫn an toàn và được sơ tán về căn cứ.

Lính tăng T-72 Nga kể về chuyến mở đường dưới trận mưa drone Ukraine Xe tăng Nga vượt bãi mìn và bị drone Ukraine tấn công liên tiếp trong video công bố ngày 19/8. Video: RIA Novosti

"Chúng tôi nhận lệnh tiến theo lộ trình đã định. Một chiếc drone góc nhìn thứ nhất (FPV) tập kích ngay khi xe tăng tiến vào tuyến đường. Mọi chuyện vẫn ổn và chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, rời bìa rừng rồi ra đường nhựa", trưởng xe có hô hiệu Surgut nhớ lại.

Khi chiếc T-72 di chuyển trên đường nhựa, drone FPV của Ukraine bắt đầu tấn công dữ dội, đôi khi 4-5 chiếc đánh xuống cùng lúc, giống như một trận "mưa drone". Khi đến cuối lộ trình, số lượng mìn chống tăng phát nổ vì bộ cày mìn và drone FPV xuất hiện ngày càng nhiều.

"Có tới 3-4 vụ nổ liên tiếp, tôi không nhớ có bao nhiêu quả mìn. Một quả nổ dưới bộ cày mìn, một quả nổ bên phải. Xe tăng sau đó cán qua một quả mìn, lái xe thông báo 'đứt xích phải rồi'", Surgut kể lại.

Kíp xe tăng Nga sau đó tận dụng làn khói bụi dày đặc để rời khỏi chiếc T-72 đang nằm bất động, mang theo bộ đàm, áo chống đạn và trang bị chiến đấu nấp dưới gầm xe.

Làng Malaya Tokmachka, tỉnh Zaporizhzhia. Đồ họa: RYV

Khi nhận ra khoảng lặng giữa các đợt tập kích drone, ba quân nhân Nga chạy đến vạt rừng gần nhất. Họ ẩn náu tại đây suốt đêm, liên tục nằm dưới lớp phủ cách nhiệt để tránh bị phát hiện bởi camera hồng ngoại trên drone trinh sát Ukraine.

Đến rạng sáng, Surgut liên lạc với sở chỉ huy trung đoàn qua bộ đàm. Các quân nhân sau đó sơ tán đến đơn vị gần nhất dưới sự yểm trợ của lực lượng drone. Không thành viên nào trong kíp lái T-72 bị thương nghiêm trọng.

Pháo thủ với hô hiệu Kvadrat cho biết trong quá trình phá mìn mở đường, chiếc T-72 Nga cũng bắn phá 3 cứ điểm của Ukraine trên mặt trận Malaya Tokmachka. "Lính Ukraine đã đào công sự, nhưng đạn nổ mảnh cỡ 125 mm của T-72 vẫn đủ sức công phá", Kvadrat nói.

Kíp xe Nga nhận định các đơn vị Ukraine đã bị bất ngờ và phải huy động mọi vũ khí sẵn có để cản bước chiếc T-72. "Chuyến mở đường qua bãi mìn rất táo bạo, thể hiện lòng dũng cảm và sự phối hợp ăn ý của cả kíp xe. Chúng tôi nghĩ về gia đình, lên đường, hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu rồi trở về an toàn", Kvadrat nói.

Hình ảnh do truyền thông Nga công bố sau đó cho thấy kíp xe được trao thưởng, phía sau là xe tăng T-72 bọc giáp lồng, lưới chống drone và vải ngụy trang. Không rõ đây có phải chiếc T-72 làm nhiệm vụ mở đường tại mặt trận Malaya Tokmachka hay không.

Quân nhân Nga đứng trước xe tăng T-72 trong lễ trao thưởng ngày 19/8. Ảnh: RIA Novosti

Một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà xe tăng đối mặt trong chiến sự Ukraine là phá mìn để mở đường, do phương tiện phải di chuyển chậm và thường theo lộ trình cố định. Điều này khiến xe tăng trở thành mục tiêu dễ dàng cho drone tự sát của đối phương.

Quân nhân Nga từ năm ngoái hàn giáp kín những xe tăng làm nhiệm vụ phá mìn mở đường. Loại giáp tự chế này được ví như "mai rùa", song đã phát huy hiệu quả thực tế khi vô hiệu hóa được nhiều loại drone của Ukraine.

Một trong những điểm yếu của các loại giáp bọc kín thân xe mà Nga đang dùng là làm giảm đáng kể độ cơ động, khả năng quan sát và xoay tháp pháo. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây đánh giá phương án này hợp lý do xe tăng làm nhiệm vụ phá mìn mở đường luôn phải di chuyển chậm, dễ bị drone tập kích.

Một số xe tăng Nga gần đây còn được phủ kín bằng cáp thép để che các khe hở trên giáp mai rùa, trong khi phần mái được phủ các bó cáp kim loại dựng đứng. Lớp giáp tự chế này khiến nó được ví như "xe tăng quái vật" hoặc xe tăng "con nhím".

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Zvezda, AP)