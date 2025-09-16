Lính Nga 'luồn ống, xâm nhập' thành phố chiến lược ở Kharkov

Lực lượng Nga dường như tiếp tục dùng chiến thuật xâm nhập qua đường ống khí đốt để vượt sông Oskil, tiến vào trung tâm thành phố chiến lược Kupyansk.

DeepState, nhóm phân tích tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, hôm 15/9 công bố video binh sĩ Nga rời khỏi đường ống khí đốt gần thành phố Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov, nhận định đây là lần thứ ba lực lượng Nga dùng chiến thuật "luồn ống tập hậu" để vượt qua phòng tuyến kiên cố của Ukraine.

Phương thức này từng được Nga áp dụng thành công trong chiến dịch kiểm soát thành trì Avdeevka ở Donetsk hồi tháng 1-2/2024, cũng như giúp họ tái chiếm thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk đầu năm nay.

Lính Nga rời đường ống khí đốt để xâm nhập Kupyansk trong video đăng hôm 15/9.

DeepState nhận định lối vào đường ống nằm gần làng Lyman Pershyi và lối ra ở làng Radkivka. Binh sĩ Nga dùng xe đẩy cỡ nhỏ để di chuyển bên trong, thậm chí dùng cả xe điện ở những đoạn có không gian rộng. Toàn bộ hành trình từ điểm xuất phát đến ngoại vi Kupyansk mất khoảng 4 ngày, với những khu vực nghỉ ngơi và kho lương thực được chuẩn bị sẵn.

"Các đơn vị Nga tiếp cận làng Radkivka mà không chịu tổn thất, rồi tiến đến khu rừng gần đó và cơ động theo mạng lưới đường sắt của thành phố", nhóm phân tích cho hay.

Trong khi đó, giới chức Ukraine khẳng định lực lượng Nga chưa thể tiến sâu vào thành phố. "DeepState đã bình luận hấp tấp. Không có lính Nga nào trong thành phố. Toàn bộ Kupyansk vẫn do lực lượng Ukraine kiểm soát", Andriy Kanashkevych, lãnh đạo chính quyền quân sự địa phương, khẳng định.

Bộ tổng tham mưu Ukraine tuyên bố mọi lối ra của đường ống khí đốt gần Kupyansk đã bị phong tỏa, nhấn mạnh đường ống cũng không dẫn trực tiếp vào thành phố. "Trong khu vực có 4 đường ống khí đốt, ba đường ống đã bị phá hủy hoặc ngập nước, lối ra của tuyến còn lại vẫn do chúng tôi kiểm soát", cơ quan này cho hay.

Tuy nhiên, ông Kanashkevych cũng thừa nhận tình hình thành phố đang vô cùng nguy cấp. "Nguồn điện, nước và khí đốt đã bị cắt, 90% công trình bị phá hủy hoặc hư hại nặng, không thể tiến hành sửa chữa do những đợt pháo kích liên tục", quan chức Ukraine nói.

Cục diện chiến trường tại Kupyansk tính đến ngày 14/9. Đồ họa: ISW

Oleksiy Belsky, người phát ngôn Nhóm tác chiến - chiến lược Dnipro của quân đội Ukraine, ngày 15/9 nhận định "mục tiêu chiến lược" của Nga tại Kharkov hiện nay là tái chiếm Kupyansk. "Chúng tôi đang triển khai chiến dịch chống phá hoại, rà soát từng quận trong thành phố và cả khu vực ngoại ô. Rất khó theo dõi hết khi nhiều người dân vẫn chưa chịu rời đi", Belsky nói.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Vitaly Ganchev, quan chức Kharkov do Moskva bổ nhiệm, tuyên bố các đơn vị tiên phong của Nga đã hiện diện trong thành phố Kupyansk và "đang dần đánh bật lực lượng Ukraine". Một số tài khoản mạng xã hội Nga sau đó chia sẻ hình ảnh quân nhân và xe đẩy cỡ nhỏ trong đường ống hẹp.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, có trụ sở tại Mỹ, hôm 15/9 công bố bản đồ cục diện chiến sự cho thấy lực lượng Nga đã kiểm soát nhiều khu vực ở phía bắc và tây bắc Kupyansk, trong đó một số đơn vị đã hiện diện ở trung tâm thành phố từ trước đó một ngày.

Hình ảnh được cho là lính Nga di chuyển qua đường ống khí đốt để tiếp cận thành phố Kupyansk. Ảnh: X/stranaua

Kupyansk là thành phố chiến lược về giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine tại tỉnh Kharkov. Nga từng giành được Kupyansk trong giai đoạn đầu xung đột, song bị Ukraine đánh bật khỏi đây trong cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022.

Truyền thông Nga nhận định chiếm được Kupyansk sẽ giúp quân đội nước này tiến sâu hơn về phía tây. Hồi cuối tháng 8, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết cánh quân Tây đã gần như phong tỏa hoàn toàn thành phố Kupyansk.

