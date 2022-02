Lính Mỹ tới Ba Lan

Binh sĩ Mỹ đã đến Ba Lan để tăng viện cho lực lượng đóng quân tại đây, động thái củng cố sườn đông NATO trong nỗ lực đối phó Nga.

"Đợt binh sĩ đầu tiên đã đến sân bay ở Rzeszow-Jesionka", đông nam Ba Lan, thiếu tá Przemyslaw Lipczynski, phát ngôn viên quân đội Ba Lan, hôm nay cho hay. Nhóm binh sĩ này sau đó sẽ chuyển đến căn cứ quân sự thành phố Rzeszow, gần biên giới Ba Lan với Ukraine.

Một nguồn tin quân đội Ba Lan cho biết máy bay nhỏ chở các chỉ huy Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Rzeszow-Jasionka sáng nay, trong lúc công tác chuẩn bị diễn ra tại căn cứ.

Theo ông, những lính Mỹ đến Ba Lan hôm nay đều thuộc Sư đoàn Dù 82. Phần lớn đội ngũ 1.700 lính Mỹ sẽ đến nước này trong những ngày tới như kế hoạch.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo "nhóm tiền trạm" lực lượng Mỹ đã tới Ba Lan, đồng thời đăng ảnh binh sĩ dỡ khí tài, trang bị quân sự từ vận tải cơ C-130 Hercules.

Vận tải cơ Lockheed Martin C-130 Hercules của Không quân Mỹ tại sân bay Jasionka, tây nam Ba Lan hôm 4/2. Ảnh: Reuters.

Đài truyền hình tư nhân TVN24 cũng đăng cảnh hai vận tải cơ Mỹ dỡ hàng hôm 4/2 ở sân bay Rzeszow-Jesionka tại miền nam Ba Lan, đồng thời cho hay đã có 6 máy bay vận tải quân sự Mỹ hạ cánh xuống đây.

Động thái chuyển khí tài của Mỹ tới Ba Lan, thành viên nằm ở sườn đông NATO, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa phương Tây và Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3/2 thông báo sẽ sớm triển khai gần 3.000 lính Mỹ tới Đông Âu để củng cố sườn đông NATO.

Lầu Năm Góc khi đó tiết lộ khoảng 1.700 lính Mỹ từ Sư đoàn Dù 82 tại Căn cứ Fort Bragg, bang Bắc Carolina, sẽ được triển khai tới Ba Lan, nhưng lực lượng này không đồn trú lâu dài. Mỹ cũng sẽ sớm điều khoảng 300 quân tới Đức, nơi dự kiến thiết lập một sở chỉ huy liên quân.

Hiện chưa rõ 1.700 binh sĩ Mỹ sẽ đóng quân ở đâu. Mỹ đang triển khai khoảng 4.500 binh sĩ tại Ba Lan trong khuôn khổ lực lượng NATO cũng như theo thỏa thuận song phương. Lực lượng này chủ yếu đóng quân ở phía tây Ba Lan, trên cơ sở luân phiên.

Căng thẳng giữa Moskva và phương Tây leo thang sau khi Mỹ, NATO cáo buộc Nga điều hơn 100.000 quân tới biên giới Ukraine nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tiến đánh quốc gia láng giềng.

Nga liên tiếp phủ nhận cáo buộc, khẳng định động thái điều binh chỉ nhằm phục vụ mục đích tự vệ và đảm bảo an ninh, đồng thời đưa ra hàng loạt yêu cầu đảm bảo an ninh đối với phương Tây, trong đó có yêu cầu Ukraine không được phép gia nhập NATO. Hiện các bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về các đề xuất an ninh này.

Vị trí Nga và Ba Lan. Đồ họa: BBC.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)