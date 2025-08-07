Lính Mỹ bị cáo buộc tuồn dữ liệu xe tăng Abrams cho Nga

Quân nhân Mỹ bị bắt với cáo buộc tìm cách chuyển thông tin về điểm yếu của xe tăng chủ lực M1A2 Abrams nội địa cho tình báo Nga.

"Một binh sĩ tại ngũ, đóng quân ở căn cứ Bliss đã bị bắt với các cáo buộc hình sự gồm tìm cách chuyển thông tin quốc phòng cho đối thủ nước ngoài, cố gắng xuất khẩu dữ liệu kỹ thuật thuộc diện bị kiểm soát mà không có giấy phép", Bộ Tư pháp Mỹ thông báo hôm 6/8.

Công tố viên liên bang Mỹ cho biết nghi phạm Taylor Adam Lee, người được quyền tiếp cận thông tin tuyệt mật, hồi tháng 6 đã đề nghị hỗ trợ Nga và chuyển thông tin kỹ thuật về xe tăng chủ lực M1A2 Abrams qua mạng.

"Mỹ không hài lòng khi tôi cố gắng phơi bày điểm yếu của họ. Đến nước này thì tôi sẵn sàng tình nguyện hỗ trợ Nga bằng mọi cách, một khi đến được đó", bài viết trên mạng được cho là của Lee có đoạn.

Xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ tại thao trường ở Ba Lan hồi tháng 7. Ảnh: US Army

Theo công tố viên, Lee sau đó tìm cách cung cấp thông tin nhạy cảm về điểm yếu của xe tăng cho người mà nghi phạm tin là đặc vụ tình báo Nga. Cuối tháng 7, quân nhân Mỹ mang vật được cho là linh kiện xe tăng đến kho chứa ở thành phố El Paso tại bang Texas, sau đó nhắn tin cho "đặc vụ Nga" để thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Chính phủ Mỹ đã đề nghị bắt quân nhân này và không cho tại ngoại, theo tài liệu tòa án. Bộ Tư pháp cho biết Lee lần đầu trình diện tại tòa án liên bang vào ngày 6/8, chưa rõ quân nhân này có thuê luật sư hay không.

Roman Rozhavsky, phó giám đốc Bộ phận Phản gián của Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nói rằng Lee muốn tuồn thông tin cho Moskva nhằm đổi lấy quốc tịch Nga. "Vụ bắt giữ hôm nay là thông điệp đối với bất kỳ ai có ý định phản bội Mỹ, đặc biệt là các quân nhân đã thề bảo vệ đất nước", ông Rozhavsky nhấn mạnh.

Sean Stinchon, chỉ huy Bộ tư lệnh Phản gián Lục quân Mỹ, gọi đây là "cảnh báo mạnh mẽ về mối đe dọa nghiêm trọng" mà lực lượng này đang phải đối mặt.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Xe tăng Abrams được Mỹ biên chế cho lục quân từ năm 1980, được đánh giá là một trong những mẫu xe tăng tốt nhất thế giới. Lục quân Mỹ đang vận hành hơn 2.600 xe tăng Abrams và niêm cất khoảng 2.000 chiếc.

Mỹ chỉ viện trợ xe tăng M1A1SA cho Ukraine, chứ không phải phiên bản M1A2 hiện đại hơn, nhưng truyền thông nước này nhận định thông tin về điểm yếu trên biến thể M1A2 vẫn sẽ rất giúp ích rất nhiều cho quân đội Nga trên chiến trường.

Phạm Giang (Theo CNN)