Lính bắn tỉa túc trực tại các điểm cao bảo vệ Đại hội Đảng

Hà NộiCác tổ bắn tỉa thuộc Đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1 đã triển khai thế trận trên các điểm cao, túc trực 24/24 để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho Đại hội Đảng XIV.

Sáng 21/1, Đại hội tiếp tục làm việc, nghe lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương tham luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện, tập trung các định hướng lớn và giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ mới.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng XIV, những ngày qua các chiến sĩ của Đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an (K02) đã túc trực 24/24 tại nhiều điểm cao trọng yếu, then chốt. Từ các điểm này, các chiến sĩ sẽ kiểm soát chặt chẽ toàn bộ không gian khu vực diễn ra Đại hội.

Chiến sĩ túc trực tại các điểm cao. Ảnh: Bộ Công an

Các chiến sĩ chia thành nhiều tổ, thực hiện nhiệm vụ bắn tỉa, quan sát, theo dõi và cảnh giới trên cao. Đây là công việc mang tính đặc thù cao, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất. Mọi sơ suất, dù là nhỏ nhất, đều được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động quán triệt không để xảy ra.

Mỗi ca trực, mỗi vị trí đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên thế trận bảo vệ nhiều lớp, khép kín và vững chắc.

Các chiến sĩ công an của Đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài các điểm trên, đơn vị còn tổ chức nhiều kíp trực, bố trí cán bộ thường trực tại sân bay, trung tâm hội nghị, Hoàng Thành Thăng Long, khu vực lưu trú của đại biểu và những khu vực phụ cận để sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp.

Cùng với đó, các chiến sĩ được trang bị đầy đủ thiết bị, công cụ hỗ trợ, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chờ lệnh của chỉ huy để kịp thời triển khai nhiệm vụ trong mọi tình huống truy bắt, giải cứu con tin, chống khủng bố...

K02 sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra các phương tiện đi lại của đại biểu, các khu vực, địa điểm diễn ra sự kiện của Đại hội. Ảnh: Linh Đan

Đại hội Đảng XIV diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026 với phương châm "Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", tham dự có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội còn có sự tham dự của các mẹ Việt Nam anh hùng; 16 nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu Việt Nam, đại sứ, trưởng đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phạm Dự