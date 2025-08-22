Liên Hợp Quốc tuyên bố nạn đói đang diễn ra ở Gaza

LHQ tuyên bố nạn đói đang diễn ra ở Gaza, nơi đầu tiên tại Trung Đông hứng chịu tình trạng này, khi 500.000 người lâm vào cảnh đói ăn "thảm khốc".

Sau nhiều tháng cảnh báo về tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Dải Gaza, Sáng kiến Phân loại giai đoạn An ninh lương thực tích hợp (IPC) có trụ sở tại Rome, Italy hôm nay cho biết nạn đói đã được xác nhận ở tỉnh Gaza, nơi chiếm khoảng 20% diện tích Dải Gaza, dựa trên "những bằng chứng hợp lý".

Nạn đói dự kiến lan rộng đến các khu vực Deir el-Balah và Khan Yunis của dải đất vào cuối tháng 9. "Sau 22 tháng xung đột liên miên, hơn nửa triệu người dân ở Dải Gaza đang phải đối mặt tình trạng thảm khốc do đói khát, cơ cực và cái chết", IPC, cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, cho hay.

Con số này dựa trên thông tin thu thập được từ ngày 1/7 đến 15/8 và dự kiến tăng lên gần 641.000 người, chiếm khoảng 1/3 dân số Dải Gaza, vào cuối tháng 9.

IPC cho biết tình hình xấu đi nghiêm trọng nhất kể từ khi họ bắt đầu phân tích tình trạng đói nghèo ở Dải Gaza, do xung đột giữa Israel và Hamas leo thang và những hạn chế nghiêm ngặt về tiếp cận nguồn cung lương thực.

Người dân Palestine giơ những chiếc nồi rỗng trước một bếp ăn từ thiện ở Khan Yunis, phía nam Dải Gaza ngày 21/8. Ảnh: AFP

Israel hồi đầu tháng 3 cấm hoàn toàn nguồn cung cấp viện trợ vào Gaza. Đến cuối tháng 5, Israel nới hạn chế, song số lượng hàng viện trợ được phép đi vào Gaza không đáp ứng nhu cầu, dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng về thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu.

IPC ước tính 98% đất canh tác ở Dải Gaza hiện không thể trồng trọt, gia súc chết và hoạt động đánh bắt cá bị cấm. Hệ thống y tế xuống cấp nghiêm trọng, trong khi khả năng tiếp cận nước uống an toàn và điều kiện vệ sinh đầy đủ bị giảm đáng kể.

Theo người đứng đầu cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher, nạn đói ở Gaza sẽ "ám ảnh tất cả chúng ta" và hoàn toàn có thể ngăn chặn được nếu Liên Hợp Quốc không bị ngăn cản cung cấp lương thực cho người dân ở dải đất.

"Lương thực vẫn chất đống ở biên giới do sự cản trở có hệ thống của Israel", ông Fletcher nói với phóng viên tại Geneva, Thụy Sĩ.

Israel bác bỏ tuyên bố của Liên Hợp Quốc, cho rằng kết luận của cơ quan này dựa trên "những lời dối trá của Hamas". "Chẳng có nạn đói nào ở Gaza", Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố.

IPC là liên minh các giám sát viên được Liên Hợp Quốc giao nhiệm vụ cảnh báo về các cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. Định nghĩa về nạn đói của IPC bao gồm ba yếu tố: ít nhất 20% hộ gia đình chịu cảnh thiếu lương thực trầm trọng; ít nhất 30% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính; và ít nhất 2/10.000 người chết mỗi ngày vì đói hoặc suy dinh dưỡng, bệnh tật.

Huyền Lê (Theo AFP)