Liên Hợp Quốc nói tạo vùng an toàn ở Gaza là bất khả thi

Liên Hợp Quốc cảnh báo việc thiết lập những vùng an toàn để dân thường sơ tán giữa chiến sự ở Gaza là điều không thể thực hiện.

"Cái gọi là vùng an toàn... không khoa học, không hợp lý và không thể thực hiện. Tôi nghĩ các chính quyền cũng biết điều này", James Elder, phát ngôn viên Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), nói hôm nay.

Ông Elder bình luận trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas ở Gaza leo thang trở lại sau 7 ngày ngừng bắn. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ban đầu tấn công Hamas ở miền bắc Gaza, nhưng hiện đã rải tờ rơi tại miền nam khu vực, kêu gọi dân thường Palestine sơ tán đến "vùng an toàn".

Theo ông Elder, những vùng an toàn này "không an toàn hay nhân đạo bởi chúng được tuyên bố đơn phương", và việc vờ rằng có nơi nào đó an toàn cho mọi người sơ tán là "nhẫn tâm".

Tại vùng an toàn thực sự, "bạn có thể đảm bảo về thực phẩm, nước, thuốc men và nơi trú ẩn", ông Elder nói, đồng thời nhấn mạnh không có khu vực nào ở Gaza đạt tiêu chí này.

Người dân Palestine cầm theo những gì còn nguyên vẹn sau các đợt oanh tạc của Israel ở Gaza City, Gaza ngày 25/11. Ảnh: AFP

Xung đột nổ ra hôm 7/10, khi Hamas bất ngờ tấn công lãnh thổ Israel, khiến hơn 1.140 người thiệt mạng và khoảng 240 dân thường bị bắt làm con tin. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào Dải Gaza. Giao tranh giữa hai bên đã khiến khoảng 17.000 người thiệt mạng, hơn 50.000 người bị thương tính đến ngày 5/12.

Hai bên ngừng bắn 7 ngày từ ngày 24/11 để trao đổi con tin và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo. Tổng cộng, Hamas đã thả 105 con tin còn Israel trả tự do cho 240 tù nhân Palestine. Giao tranh bùng phát trở lại từ ngày 1/12.

"Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện giai đoạn hai. Đây sẽ là giai đoạn khó khăn về mặt quân sự", Eylon Levy, phát ngôn viên chính phủ Israel, nói hôm nay. "Israel sẵn sàng lắng nghe phản hồi mang tính xây dựng, lời khuyên chiến lược quân sự về cách giảm thương vong cho dân thường khi nhắm mục tiêu Hamas".

Trong khi đó, Thủ tướng Qatar Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani nói các nỗ lực trung gian hòa giải vẫn đang được thực hiện, với mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột Israel - Hamas.

Các khu vực Israel yêu cầu người dân sơ tán ở Gaza. Đồ họa: CNN

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)