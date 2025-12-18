Liên đoàn bóng đá châu Á xin lỗi tuyển nữ Việt Nam

Thái LanLiên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lấy làm tiếc khi Việt Nam bị trọng tài trước bàn thắng hợp lệ, dẫn đến trận thua Philippines ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33.

Theo nguồn tin của VnExpress, đại diện AFC đã gặp trực tiếp Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn tại Thái Lan hôm nay. Theo tổ chức bóng đá lớn nhất châu Á, việc các trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của Nguyễn Thị Bích Thùy trong trận đấu Philippines là sai sót nghiêm trọng ở tình huống mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.

AFC cam kết sẽ tiến hành rà soát lại sự việc, và có biện pháp phù hợp để tránh xảy ra những tình huống tương tự. Vấn đề kỷ luật không được đề cập trực tiếp, nhưng khả năng cao trọng tài biên Chanthavong Phutsavan sẽ bị cấm một số trận quốc tế.

Trọng tài biên Chanthavong Phutsavan trong trận Việt Nam thua Philippines ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, trên sân Chonburi, Thái Lan ngày 17/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

SEA Games thuộc Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, nhưng tất cả các giải bóng đá cũng như công tác trọng tài tại châu Á đều nằm dưới sự quản lý chuyên môn của AFC. Theo quy trình, AFC sẽ căn cứ báo cáo của giám sát trọng tài Yongmei Cui để đánh giá mức độ sai phạm và đưa ra hình thức xử lý.

Vụ bê bối xảy ra ở phút 29, trận đấu trên sân Chonburi ngày 17/12. Bích Thùy đánh đầu tung lưới Phillipines trong cấm địa, từ đường chuyền bên cánh phải của Ngân Thị Vạn Sự. Dù cầu thủ của Việt Nam đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines (Hali Long) khoảng 2 m, nhưng nữ trọng tài Chanthavong phất cờ báo việt vị rất dứt khoát, dẫn đến việc trọng tài chính Durcau Rebecca (Australia) khước từ bàn thắng cho Việt Nam.

Môn bóng đá tại SEA Games không có VAR để trọng tài xem lại video như bóng chuyền, futsal, cầu mây hay pencak silat. Vì thế, quyết định của các trọng tài được giữ nguyên.

Tình huống Bích Thùy ghi bàn nhưng không được công nhận trong trận đấu Philippines.

Sau khi bị tước bàn thắng vô lý, các cầu thủ Việt Nam vẫn nỗ lực thi đấu, tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Sau 120 phút hòa 0-0, đội ĐKVĐ thua 5-6 trong loạt đá luân lưu. Sau trận, Bích Thùy và nhiều đồng đội tỏ ra suy sụp.

Sự việc cũng gây bức xúc trên nhiều diễn đàn bóng đá thế giới, như Reddit Soccer. Các chủ đề về tình huống này thu hút hàng trăm lượt bình luận, thuộc nhóm gây chú ý nhất diễn đàn. Đa phần đều ngạc nhiên trước cách xử lý khó hiểu của trọng tài, kêu gọi kỷ luật trọng tài biên Chanthavong - người đã làm việc ở các giải quốc tế từ năm 2019, là nữ trọng tài biên FIFA duy nhất của Lào.

Hiếu Lương