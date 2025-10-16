Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long

Quy hoạch phân khu phía nam cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được duyệt với quy mô hơn 4.600 ha, dự kiến phát triển đô thị ven biển gắn với nghỉ dưỡng sinh thái.

UBND phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh vừa duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía nam đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Phân khu này thuộc đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên (cũ) đến năm 2040. Chủ đầu tư là liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty cổ phần Vinhomes.

Khu vực lập quy hoạch giáp vịnh Hạ Long về phía đông, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng phía tây và bắc. Tổng diện tích hơn 4.600 ha, gồm 4 tiểu khu.

Tiểu khu B01 rộng hơn 1.455 ha, quy mô dân số 90.800 người, dự kiến phát triển nhà ở xã hội, các khu dịch vụ thương mại, dịch vụ công cộng. Công trình cao tầng được định hướng phát triển tại phía tây.

Tiểu khu B02 (1.470 ha, hơn 100.100 người) là khu đô thị sinh thái nước kết hợp dịch vụ thương mại. Một số hạng mục gồm dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, văn hóa thể thao, bệnh viện đa khoa, trường học.

Tiểu khu B03 (1.154 ha, hơn 81.800 người) dự kiến xây khu đô thị sinh thái vui chơi giải trí, có công viên chuyên đề và khu nhà ở. Trong đó, công viên được bố trí tại trục đường chính đi quốc lộ 18, còn khu biệt thự, tổ hợp nhà phố ở ven sông. Tiểu khu cuối cùng rộng hơn 527 ha, dân số gần 25.900 người, phát triển khu nhà ở thương mại như liền kề, biệt thự.

Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ trở thành khu phức hợp đa chức năng, đô thị ven biển kết hợp phát triển du lịch gắn với vùng Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên.

UBND tỉnh đề nghị liên danh Vingroup lập hồ sơ và cắm mốc ngoài thực địa đồng thời triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500.

Theo quy hoạch tỉnh đến 2030, Quảng Ninh sẽ trở thành đô thị thông minh, sinh thái, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Nhờ lợi thế về vị trí, cảnh quan thiên nhiên, thời gian qua, bất động sản tại đây phát triển nhanh với nhiều loại hình sản phẩm như căn hộ, condotel, biệt thự, nhà phố... Ngoài Vingroup, một số chủ đầu tư lớn đã hiện diện tại đây như Sun Group, Bim Group.

Ngọc Diễm