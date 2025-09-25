Liên danh Viglacera làm khu nhà xã hội hơn 3.000 căn ở Hà Nội

Hà Nội vừa duyệt liên danh do Viglacera dẫn đầu làm dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1, tại xã Phúc Thịnh với tổng vốn hơn 9.300 tỷ đồng.

Ngày 24/9, UBND TP Hà Nội có quyết định chấp thuận liên danh nhà đầu tư Viglacera - Hoàng Thành - Central thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh (trước đây thuộc huyện Đông Anh).

Dự án này có quy mô gần 45 ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, trong đó gần 617 tỷ dành cho bồi thường tái định cư. Quỹ đất dành cho xây nhà xã hội rộng hơn 13 ha, còn nhà thương mại hơn 3,3 ha.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có hơn 3.100 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng. Một số hạng mục khác tại dự án gồm trường học từ mầm non đến THCS, công trình dịch vụ, thương mại.

Tổng vốn góp của ba nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Viglacera chiếm phần lớn nhất với 825 tỷ (55%), Hoàng Thành góp 450 tỷ (30%) và Central 225 tỷ (15%). Ba đơn vị này sẽ huy động thêm khoảng 7.800 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Dự án được triển khai đến năm 2030. Thời gian hoạt động là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng.

Hiện nay, tại khu vực huyện Đông Anh cũ, Viglacera thực hiện một khu nhà xã hội cùng Handico thuộc khu đô thị mới Kim Chung. Dự án này được khởi công hồi tháng 3 với quy mô hơn 1.100 căn hộ.

Một dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành của Viglacera tại huyện Đông Anh cũ. Ảnh: Viglacera

Gần vị trí dự án Tiên Dương 1, khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 cũng được liên danh hai doanh nghiệp liên quan đến Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) đăng ký thực hiện. Dự án có tổng diện tích gần 40 ha. Trong đó, khoảng 12,3 ha là đất xây nhà xã hội, quy mô dân số hơn 10.500 người, còn nhà thương mại chiếm gần 2,2 ha.

Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp khoảng 3.344 căn chung cư xã hội và 114 nhà thấp tầng thương mại. Tổng vốn đầu tư cho dự án hơn 6.800 tỷ đồng.

Hai dự án Tiên Dương 1 và 2 thuộc 5 khu nhà xã hội tập trung từng được TP Hà Nội đề xuất thí điểm trong giai đoạn 2016-2017. Hồi đầu năm, lãnh đạo Hà Nội từng yêu cầu hoàn thành chọn nhà đầu tư và khởi công các dự án này chậm nhất vào tháng 9.

Theo đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030, thủ đô có mục tiêu phát triển nhà xã hội cao hàng đầu cả nước với 56.200 căn. Tuy nhiên, 4 năm qua, thành phố hoàn thành chưa đến 21% chỉ tiêu đề ra.

Năm ngoái, thành phố chỉ có một dự án nhà ở xã hội cho thuê được cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, việc phát triển loại nhà ở này của thủ đô chuyển biến tích cực, khi nhiều dự án được triển khai và mở bán. Nguồn cung nhà xã hội phục hồi nhưng giá sản phẩm lại có xu hướng tăng, với hầu hết dự án mới đều có giá trên 20 triệu đồng một m2.

Anh Tú