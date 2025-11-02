Liên danh Geleximco làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Quy Nhơn

Khu đô thị, du lịch, văn hóa, thể thao hồ Phú Hòa do liên danh Geleximco đầu tư có quy mô gần 280 ha, tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, liên danh Tập đoàn Geleximco, công ty Glexhomes, Tập đoàn Phúc Lộc và Cienco 8 được duyệt là nhà đầu tư Khu đô thị, du lịch, văn hóa, thể thao hồ Phú Hòa.

Trong đó, Geleximco ra đời năm 1993, được biết đến là tập đoàn đa ngành với các mảng chính như sản xuất công nghiệp, bất động sản, thương mại dịch vụ, tài chính. Đơn vị này đứng sau nhiều khu đô thị lớn tại Hà Nội, Quảng Ninh như khu đô thị Thành phố Giao lưu, khu đô thị Lê Trọng Tấn, khu đô thị Cái Dăm...

Được thành lập năm 2009 bởi cổ đông sáng lập là Tập đoàn Geleximco, Glexhomes tiền thân là Công ty cổ phần Ngôi Sao An Bình (ABSC), từng đầu tư nhiều dự án bất động sản như Khu nhà ở cao tầng An Bình City (Hà Nội) Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải An Center (Hải Phòng)...

Còn tập đoàn Phúc Lộc và Cienco 8 được biết đến với thế mạnh tổng thầu xây dựng nhiều công trình giao thông lớn gồm cao tốc, đường vành đai, quốc lộ tại miền Bắc và miền Trung.

Theo quy hoạch, khu đô thị Phú Hòa có tổng diện tích gần 280 ha, thuộc địa bàn 3 phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam. Dự án dự kiến cung cấp nhiều loại hình nhà ở như thấp tầng, chung cư, nhà ở xã hội với quy mô dân số khoảng 34.500 người.

Tổng vốn đầu tư dự án gần 22.000 tỷ đồng, đã gồm hơn 1.100 tỷ chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tiến độ triển khai giai đoạn 1 từ nay đến quý II/2028, giai đoạn 2 từ quý III/2028 đến quý IV/2040.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư triển khai theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, không được chuyển nhượng dự án.

Từ 1/7, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, lấy tên là Gia Lai. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch.

Đình Trí