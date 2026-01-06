Liên danh Flamingo đầu tư khu nhà ở hơn 5.300 tỷ đồng tại Đông Anh

Liên danh Flamingo và Tổng công ty 319 sẽ đầu tư dự án khu nhà gần 38,5 ha ở Uy Nỗ - Việt Hùng tại xã Đông Anh, Hà Nội.

Theo kết quả chọn thầu được UBND TP Hà Nội phê duyệt, dự án nhà ở Uy Nỗ - Việt Hùng có diện tích gần 38,5 ha, với vốn đầu tư hơn 5.360 tỷ đồng.

Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo, Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải và Tổng công ty 319 (Bộ Quốc Phòng).

Dự án nhà ở này cách trung tâm Hà Nội gần 20 km, dự kiến hoàn thành vào 2032. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất.

Được thành lập từ năm 1996, Flamingo là doanh nghiệp chuyên phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở phía Bắc tại Cát Bà (Hải Phòng), Hải Tiến (Thanh Hóa)... Hồng Hạc Đại Lải là công ty con của Flamingo - đơn vị phát triển dự án nghỉ resort tại Đại Lải (Vĩnh Phúc cũ). Ngoài ra, Flamingo cũng kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, lữ hành.

Tại Đông Anh, Tổng công ty 319 đang xây dựng dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 1,5 ha, gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum. Dự án này vừa được mở bán cuối tháng 12/2025 với giá trên 20 triệu đồng m2.

Khu vực phía bắc Hà Nội cũng được dự báo là vùng phát triển mới của thị trường bất động sản Thủ đô. Xã Đông Anh đã được quy hoạch đầu tư loạt dự án nhà ở thương mại và nhà xã hội quy mô lớn.

Anh Tú