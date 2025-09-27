Liên danh của Masterise Homes đầu tư 12 tòa nhà xã hội ở Bắc Ninh

Bắc NinhLiên danh của Masterise Homes, đơn vị thường biến đến với phân khúc căn hộ cao cấp, sẽ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường Tân Tiến với 12 tòa, cung cấp 3.100 căn.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội số 02 tại Khu đô thị số 11, 12, phường Tân Tiến. Chủ đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư ACD, Công ty TNHH phát triển Bất động sản Masterise Homes và Công ty cổ phần Phát triển nhà Phúc Đồng.

Trong đó, công ty Masterise Homes - thành viên Masterise Group, được biết đến là nhà phát triển chuyên phân khúc căn hộ cao cấp, hạng sang tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM... Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Masterise Homes là ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995, con trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh).

Còn Phát triển nhà Phúc Đồng là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, có trụ sở chính tại Hà Nội. Doanh nghiệp này đứng sau dự án chung cư nhà xã hội Hope Residences, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Theo quy hoạch, dự án nhà xã hội tại phường Tân Tiến được xây dựng trên ô đất OXH-02 rộng 7,2 ha. Khu này gồm 12 tòa nhà ở xã hội cao 15-21 tầng, một hầm, cung cấp khoảng 3.100 căn hộ có diện tích 44-77 m2. Tỷ lệ căn hộ trên 70 m2 không quá 10% tổng số căn toàn dự án.

Một số hạng mục khác gồm hai tầng kinh doanh dịch vụ, thương mại diện tích sàn hơn 28.000 m2, khu để xe, không gian công cộng, sân cảnh quan... Quy mô dân số khoảng 7.500 người.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.062 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 1.300 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành các thủ tục và đưa vào vận hành trong 80 tháng kể từ ngày giao chủ đầu tư.

UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng dự án và có trách nhiệm xác định, công bố giá bán, thuê, thuê mua nhà xã hội.

Bắc Ninh là địa phương có kết quả tích cực về xây dựng nhà ở xã hội. Sở Xây dựng cho biết trước khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh này đã hoàn thành 7.020 căn trong giai đoạn 2021-2024. Đến nay, 15 dự án đang xây dựng với 10.500 căn hộ và 23 dự án chuẩn bị đầu tư, cung cấp 49.500 căn. Đây cũng là tỉnh có chỉ tiêu xây nhà xã hội cao hàng đầu cả nước năm nay, vượt 10.000 căn.

Ngọc Diễm