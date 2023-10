LHQ nói luật quốc tế cấm bao vây hoàn toàn Dải Gaza

Liên Hợp Quốc nói việc Israel bao vây hoàn toàn Dải Gaza, chặn nguồn hàng hóa thiết yếu để sinh tồn của dân thường, bị cấm theo luật pháp quốc tế.

"Luật nhân đạo quốc tế rất rõ ràng. Trong khi tấn công vẫn cần phải luôn chú ý giữ an toàn cho dân thường và các cơ sở dân sự", ông Volker Turk, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, hôm nay ra tuyên bố.

"Việc áp đặt cuộc bao vây gây nguy hiểm đến tính mạng của dân thường, bằng cách tước đoạt những hàng hóa thiết yếu cho sự sống còn của họ, bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế", ông nêu thêm.

Bình luận của ông Turk được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 9/10 tuyên bố các đơn vị dưới quyền đã bao vây hoàn toàn Gaza, cắt nguồn cung điện, lương thực, nước sạch và nhiên liệu. Dải Gaza là nơi có 2,3 triệu dân Palestine sinh sống, vốn phụ thuộc vào các nguồn tiếp tế từ bên ngoài qua lãnh thổ Israel.

Sau khi Hamas kiểm soát Gaza từ năm 2007, Israel đã dựng hàng rào phong tỏa vùng đất này.

Những người đàn ông Palestine bên ngoài tòa chung cư bị hư hại sau cuộc không kích của Israel vào thành phố Gaza ngày 10/10. Ảnh: AFP

Ông Turk nói rằng việc bao vây làm trầm trọng thêm tình hình nhân quyền và nhân đạo vốn đã tồi tệ ở Gaza, có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của các cơ sở y tế, trong bối cảnh số người bị thương ngày càng tăng.

"Bất kỳ hạn chế nào đối với việc di chuyển người và hàng hóa phải được chứng minh là cần thiết về mặt quân sự. Nếu không thì những người vô tội sẽ phải chịu đựng khổ đau vì những điều họ không hề gây ra", tuyên bố cho hay, thêm rằng không quân của Israel đã tấn công tòa nhà dân cư, trường học và cơ sở của Liên Hợp Quốc trên khắp Gaza, dẫn đến thương vong đối với dân thường.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 9/10 lên án các vụ pháo kích vào bệnh viện và nơi trú ẩn ở Dải Gaza, kêu gọi Liên Hợp Quốc cung cấp viện trợ nhân đạo. Ông Guterres cũng cảnh báo các hoạt động quân sự của Israel "phải được tiến hành theo đúng luật nhân đạo quốc tế".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay kêu gọi lập hành lang nhân đạo ra vào Dải Gaza. "WHO kêu gọi chấm dứt bạo lực. Hành lang nhân đạo sẽ đưa vật tư y tế quan trọng tiếp cận được với mọi người", phát ngôn viên WHO Tarik Jasarevic nói trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ.

Israel không kích Dải Gaza để đáp trả các cuộc tấn công rocket và xâm nhập của Hamas hôm 7/10. Bộ Y tế Palestine cho biết hơn 700 người thiệt mạng và 4.000 người bị thương vì đòn không kích của Israel.

Cục diện khu Bờ Tây và Dải Gaza. Đồ họa: CNN

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)