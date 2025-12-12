Lê Viktor: 'Chúng tôi giỏi hơn Malaysia'

Thái LanSau chiến thắng 2-0 ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 chiều 11/12, tiền vệ Việt kiều cho rằng đẳng cấp của Việt Nam cao hơn Malaysia.

"Mọi thứ đều được thể hiện trên sân cỏ", Lê Viktor nói ở khu phỏng vấn hỗn hợp sau trận đấu trên sân Rajamangala. "Việt Nam đã thắng, cũng có nghĩa là chúng tôi giỏi hơn Malaysia".

Hiệp một chứng kiến Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận, trong khi Malaysia chỉ biết gồng mình chống đỡ. Bên cánh trái, Nguyễn Đình Bắc hai lần kiến tạo giúp Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Minh Phúc lập công ở phút 11 và 22. Sang hiệp hai, những điều chỉnh của HLV Nafuzi Zain giúp Malaysia không thua thêm, nhưng cũng không thể tìm được bàn gỡ.

Tiền vệ Việt Nam Lê Viktor (giữa) thi đấu trong trận thắng Malaysia 2-0 ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 11/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Chiến thắng lần này ít nhiều dập tắt những nghi ngờ dành cho Việt Nam sau trận thắng nhọc Lào 2-1 hôm 3/12. Bên cạnh đó, nó cũng phần nào giúp các cầu thủ trẻ của HLV Kim Sang-sik hoàn thành mục tiêu phục hận cho các đàn anh, sau trận thua 0-4 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi tháng 6.

Khi được hỏi đội tuyển đã làm gì trong một tuần để cải thiện lối chơi, Lê Viktor cho rằng không có gì đặc biệt. "Chúng tôi đã phân tích đối thủ rất kỹ rồi chỉ việc ra sân, chơi theo cách của mình, thật tự tin và giành chiến thắng. Đơn giản vậy thôi", Viktor cho hay.

Trận này, tiền vệ sinh năm 2003 có tên trong đội hình xuất phát, và tạo ra hai pha dứt điểm đáng chú ý. Đến phút 68, anh cùng Nguyễn Thái Sơn và Khuất Văn Khang nhường chỗ cho Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận và Nguyễn Xuân Bắc. Lê Viktor cho biết anh có chút nuối tiếc vì chưa ghi bàn, nhưng tin rằng chỉ cần tiếp tục nỗ lực làm việc mỗi ngày thì bàn thắng sẽ tới.

Sau lượt cuối, bảng A và B xác định hai đội nhất là Thái Lan và Việt Nam. Với vị trí nhì bảng thành tích tốt nhất, Malaysia (B) có 3 điểm, bằng Timor Leste (A), nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng thua (+1 so với -3). Malaysia phải hy vọng trận Philippines đấu Indonesia ở lượt cuối bảng C hòa, hoặc không có cách biệt hai bàn, hoặc cách biệt một bàn nhưng không đội nào ghi quá ba bàn thắng.

Cục diện này dẫn tới xác định cặp bán kết đầu tiên là Việt Nam đấu Philippines. Điều này xảy ra do chủ nhà Thái Lan được ưu tiên gặp đội nhì thành tích tốt nhất, chỉ có thể là Malaysia, hoặc Myanmar hay Indonesia.

Trước mắt, Việt Nam sẽ nghỉ ngơi hồi phục và chuẩn bị cho trận bán kết. Sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam đang cải thiện sau những chiến thắng. "Hy vọng chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt như trận thắng Malaysia", Lê Viktor cho biết. "Mục tiêu tiếp theo là thắng bán kết, rồi mang HC vàng về Việt Nam".

Hiếu Lương