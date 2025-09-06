'Lễ kỷ niệm Quốc khánh dấy lên khát vọng vươn mình của dân tộc'

Thứ trưởng Lê Hải Bình khẳng định các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh đã khơi dậy khát vọng vươn mình, phát triển của dân tộc để xứng đáng với công sức tiền nhân.

Chia sẻ tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh những ngày qua "đã đạt được kết quả rất tốt đẹp". Đây là công sức của nhiều lực lượng, bộ, ban, ngành trung ương và địa phương cũng như tất cả nhân dân dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Dẫn những bài viết trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Đảng và Nhà nước rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối tham gia diễu binh, diễu hành, vậy khối 80 ở đâu? "Khối diễu binh, diễu hành thứ 80 chính là nhân dân. Nhân dân đã làm nền tảng của toàn bộ sự kiện này và làm nên điều đặc biệt của tất cả chúng ta", ông Bình bày tỏ.

Thế giới rất quan tâm đến các lực lượng tham gia diễu binh của Việt Nam, bởi nói lên sức mạnh của lực lượng vũ trang là quân đội nhân dân, công an nhân dân. Những ngày qua, các lực lượng này đi trong vòng tay nhân dân. Thế giới cũng rất tò mò việc người dân đổ ra đường chờ xem diễu binh trên phố. "Đây là hình ảnh khó thấy được ở nơi nào khác trên thế giới", ông Bình nói và cho biết nhiều phóng viên nước ngoài chứng kiến cũng rất ngạc nhiên.

Vai trò của nhân dân cũng được nhấn mạnh trong diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo ông Bình, diễn văn có khoảng 1.480 từ thì trong đó 17 lần nhắc đến nhân dân, 13 lần nhắc đến dân tộc, 10 lần nhắc đến độc lập, 9 lần nhắc đến Tổ quốc. Diễn văn cũng nhấn mạnh "sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, thuộc về nhân dân, vì nhân dân".

Thứ trưởng Thường trực Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình trả lời báo chí chiều 6/9. Ảnh: Nguyên Phong

Bên cạnh lễ diễu binh, Chính phủ tổ chức triển lãm Hành trình 80 năm độc lập, tự do, hạnh phúc, đã thu hút gần 5 triệu lượt người xem. Ngoài ra, còn nhiều chương trình hưởng ứng 80 năm Quốc khánh của các cơ quan, đơn vị.

"Tôi được nghe nhiều người nói Tết Độc lập năm nay có điều đặc biệt là tạo nên combo ra đường ngóng chờ xem diễu binh, xem triển lãm rồi vào rạp xem Mưa đỏ. Đó là tri ân, yêu nước", Thứ trưởng Bình chia sẻ và kể rằng nhiều người bày tỏ tự hào vì được Nhà nước tặng quà 100.000 đồng.

Ông khẳng định qua những sự kiện đó đã làm dấy lên khát vọng vươn mình, phát triển hơn nữa của toàn dân tộc để xứng đáng với công sức tiền nhân, ước nguyện Bác Hồ và với thế hệ trẻ.

Chiều cùng ngày, tại Lễ tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, chúc mừng thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ trong tham gia nhiệm vụ A80.

Ông nói kết quả diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao. "Đây thực sự là minh chứng sống trong những phút giây lịch sử, là một phần của lịch sử, là những ký ức đẹp, đầy tự hào không thể nào quên", đại tướng nói.

Những đóng góp của các lực lượng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, Lễ kỷ niệm mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.

Su-30MK2 bay biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Võ Thạnh

Trong sự kiện này, Quân đội tham gia 18 khối đứng, 27 khối đi, 14 khối xe pháo quân sự. Ngoài ra còn rất nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng Pháo lễ, Không quân, Hải quân, lực lượng phục vụ. Tổng quân số trên 20.500 người, 200 xe, pháo; 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng, 662 ô tô các loại. "Tất cả các khối, lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên Lễ diễu binh diễu hành hùng tráng", Bộ trưởng đánh giá.

Sáng 2/9, Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh hơn 16.300 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của quân đội, công an.

Quân đội đã huy động lực lượng lớn máy bay quân sự diễu binh, gồm vận tải cơ CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và tiêm kích Su-30MK2. Trên biển, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo, thủy phi cơ DHC-6, trực thăng săn ngầm Ka-28, tàu cứu hộ đa năng, tàu bổ trợ của Hải quân; cùng tàu tuần tra SPA-4207 của Biên phòng, DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh sát biển.

