Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập SHB thu hút 4.000 nhân sự

Gala "Chuyển kể từ Tâm" tối 11/11 của SHB hút gần 4.000 nhân sự ngân hàng theo dõi màn trình diễn của dàn sao Việt cùng hơn 300 "nghệ sĩ" nội bộ.

Đêm nhạc tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tái hiện chặng đường 30 năm phát triển của SHB từ gian khó đến vinh quang với sự tham gia của gần 4.000 cán bộ, nhân viên, ban lãnh đạo ngân hàng.

"Chuyển kể từ Tâm" mang đến người xem bữa tiệc âm thanh, ánh sáng gồm bốn chương Khi ta 30, Chuyện tôi kể, Hành trình từ Tâm, Tiến tới vinh quang. Chương trình được xây dựng với bố cục nội dung như một cuốn phim chiếu ngược, mở ra bằng những dầu ấn, thành tựu của SHB hiện tại và lý giải thành công bằng triết lý "Lấy tâm làm gốc".

Bên cạnh dàn sao gồm Noo Phước Thịnh, Khánh Linh, Đông Hùng, đêm nhạc quy tụ gần 300 nghệ sĩ nội bộ SHB biểu diễn, gồm cả dàn lãnh đạo cấp cao của ngân hàng.

Đêm nhạc có sự tham gia của gần 300 "nghệ sĩ" nội bộ của SHB. Ảnh: SHB

Chương đầu tiên của đêm nhạc mở đầu bằng bài hát We are the champion tái hiện những thành tựu SHB đã đạt được trên chặng hành trình 30 năm phát triển cùng đất nước.

Tiếp đó, liên khúc Những trái tim Việt Nam – Việt Nam hòa thanh cùng năm châu như lời khẳng định triết lý kinh doanh của Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển.

Điểm nhấn của gala là hạng mục vinh danh những cá nhân cán bộ, nhân viên và những người đã đóng một vai trò quan trọng trong chặng hành trình "từ tâm vươn tầm" cùng SHB. Trên nền nhạc ca khúc Trở về, những thế hệ gạo cội tại SHB lần lượt bước ra trong sự chào đón của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển.

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển tri ân các thế hệ nhân sự SHB. Ảnh: SHB

Theo đại diện ngân hàng, văn hóa của SHB là sự tiếp nối, kế thừa qua nhiều thế hệ. Những giá trị và thành tựu được dựng xây bởi những thế hệ đi trước sẽ là nguồn cảm hứng, động lực để người trẻ SHB tiếp tục đạt thành tựu mới. Điều này được minh chứng bằng nhạc phẩm Viết cho con có sự tham gia của gần 30 gia đình hai thế hệ với bố mẹ cùng là cán bộ nhân viên SHB.

Ca khúc Viết cho con với sự tham gia của gần 30 gia đình hai thế hệ tại SHB. Ảnh: SHB

Ngay sau đó, màn biểu diễn mashup Một rừng cây một đời người – Tự nguyện do Phó chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh được thắp sáng bằng dàn đèn flash của gần 4.000 khán giả. Nhiều khán giả nhận xét, phần biểu diễn giúp nhiều người không chỉ biết Phó Chủ tịch SHB với cương vị doanh nhân có chuyên môn vững vàng mà còn có năng khiếu về nghệ thuật.

Phó Chủ tịch SHB biểu diễn mashup Tự nguyện – Một rừng cây một đời người. Ảnh: SHB

Gần cuối chương trình, tiết mục Let’s Shine và We will rock you, do Tổng giám đốc Ngô Thu Hà và các thành viên Ban Tổng giám đốc trình diễn khuấy động đêm diễn, truyền cảm hứng, đến hàng nghìn cán bộ nhân viên SHB.

Gala "Chuyện kể từ Tâm" khép lại bằng tiết mục Tiến tới vinh quang – một ca khúc được đặt hàng riêng trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập SHB. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Khắc Hưng, biểu diễn bởi Noo Phước Thịnh và 300 nhân sự giúp SHB truyền tải thông điệp từ tâm vươn tầm, không ngừng phụng sự, cống hiến cho xã hội.

Thành lập năm 1993, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn và xuất phát điểm từ một ngân hàng nông thôn có quy mô nhỏ, hiện SHB đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Tính đến quý III/2023, tổng tài sản SHB cán mốc 596.000 tỷ đồng; vốn tự có theo Basel II đạt 67.801 tỷ đồng. SHB sở hữu 569 điểm giao dịch trong và ngoài nước, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kết nối tới 500 ngân hàng đại lý trên khắp các châu lục.

Phó chủ tịch SHB biểu diễn tại lễ kỷ niệm 30 năm của ngân hàng Mashup Tự nguyện – Một rừng cây một đời người. Video: SHB

Hồng Vân