19h15 Cột mốc khởi đầu cho Chiến lược Quốc gia Khởi nghiệp sáng tạo

Techfest Việt Nam năm nay có chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới". Sự kiện diễn ra xuyên suốt từ ngày 12 đến 24/12, trong đó lễ khai mạc được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội tối 13/12.

Lễ khai mạc sẽ có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP Hà Nội, cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, đại sứ quán, tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư, cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước.

"Sự kiện sẽ là cột mốc khởi đầu cho Chiến lược Quốc gia Khởi nghiệp sáng tạo", đại diện ban tổ chức cho biết, nhấn mạnh tinh thần thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, tận dụng sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển đột phá, như tinh thần của Nghị quyết 57.

Điểm đặc biệt của Techfest năm nay là lễ khai mạc cùng các sự kiện được tổ chức trong không gian mở, giữa trung tâm Thủ đô, gắn liền với các khu trình diễn và trải nghiệm công nghệ. Đây được kỳ vọng sẽ là dịp để các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được đến gần nhất với người dân.

Sân khấu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi diễn ra lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025. Ảnh: Techfest

Lễ khai mạc sẽ được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt, kết hợp giữa nghi thức chính thống và các chương trình nghệ thuật mang tính biểu tượng. Thông qua các tiết mục trình diễn, hoạt cảnh, thông điệp về việc thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được truyền tải tới người xem.

Một trong những nội dung nổi bật là hoạt cảnh nghệ thuật xoay quanh mô hình "doanh nghiệp một người" - làn sóng khởi nghiệp mới dựa trên nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, để chỉ cần một người, với sự hỗ trợ của AI cũng có thể xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Dự kiến trong khuôn khổ lễ khai mạc, các chủ trương và định hướng, nhiệm vụ và giải pháp mới của Chính phủ, Bộ ngành, địa phương, về khởi nghiệp sẽ được công bố. Ngoài ra, sự kiện cũng diễn ra chương trình vinh danh các địa phương tiêu biểu trong thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, nhằm ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của chính quyền địa phương trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng và hỗ trợ hệ sinh thái.