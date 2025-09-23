Lễ kết nghĩa ba xã sau sáp nhập của người Cơ Tu

Từ ngày 1/7, Quảng Nam sáp nhập với Đà Nẵng, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, 11.860 km2, dân số hơn 3 triệu người, trong đó phần lớn diện tích Quảng Nam cũ là miền núi.

Ba xã A Ting, Jơ Ngây, Sông Kôn (huyện Đông Giang, Quảng Nam cũ) được sáp nhập thành xã Sông Kôn. Nhân Ngày hội văn hóa truyền thống Cơ Tu cuối tháng 9, các già làng quyết định kết nghĩa anh em để thắt chặt đoàn kết trên dãy Trường Sơn.

Những người có uy tín của ba xã được dân làng đón tiếp trước lễ. Trụ sở xã Sông Kôn mới đặt tại địa bàn Jơ Ngây cũ, vì vậy già làng Jơ Ngây là chủ nhà, còn già làng A Ting và Sông Kôn là khách đến kết nghĩa.