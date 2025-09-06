'Lễ diễu binh thể hiện nội lực mạnh mẽ của Việt Nam'

Theo các chuyên gia, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ phô diễn khí tài hiện đại mà còn khẳng định nội lực dân tộc với tự chủ quốc phòng và sức mạnh lòng dân.

Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình trở thành nơi hội tụ của "ngày hội non sông" khi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra với quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về Thủ đô, đứng kín hai bên đường từ rạng sáng, chờ đợi từng đoàn quân, từng khối khí tài đi qua. Trên khán đài, bên cạnh sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách mời quốc tế, là các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình người có công cùng nhiều tướng lĩnh, cựu chiến binh.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được trao vinh dự thắp ngọn lửa truyền thống mở màn sự kiện. Ông chia sẻ đây là niềm tự hào lớn lao vì ngọn lửa ấy là biểu tượng của tinh thần đấu tranh bất khuất, của khát vọng độc lập và sức sống trường tồn của dân tộc qua 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, khẳng định lễ diễu binh, diễu hành đã khơi dậy niềm tự hào và đánh thức ký ức tập thể: từ thân phận nô lệ trước Cách mạng Tháng Tám, dân tộc đã vươn lên, giành độc lập, khẳng định vị thế và được thế giới biết đến. "Tôi rất xúc động trước sự lớn mạnh của đất nước, trước sự đoàn kết toàn dân và sự chính quy của quân đội, công an", ông chia sẻ.

Theo ông, lễ diễu binh không chỉ là nghi thức biểu dương lực lượng, mà còn là dịp tri ân sâu sắc với các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho độc lập dân tộc. Trong hầu hết các gia đình Việt Nam đều có người hy sinh vì Tổ quốc, và chính sự kiện này đã kết nối ký ức ấy với hiện tại, từ đó lan tỏa niềm tin, củng cố niềm tự hào dân tộc.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát thắp ngọn lửa truyền thống. Ảnh: QĐND

Tự chủ khí tài

Ông Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tiến sĩ An ninh Biển và Hải quân tại Học viện Quốc phòng Australia (thuộc Đại học New South Wales ở Canberra), đánh giá lễ diễu binh lần này có hai điểm đặc biệt. Đây là cuộc diễu binh có khí tài đầu tiên của Việt Nam sau 40 năm và cũng là dịp để quân đội chứng minh năng lực công nghiệp quốc phòng nội địa qua việc giới thiệu nhiều mẫu vũ khí, khí tài do trong nước chế tạo, nâng cấp, cải tiến.

"Việc biểu dương sức mạnh quân sự chỉ là một phần của sự kiện bởi quân đội đã thể hiện sự hiện diện đồng bộ ở cả bốn môi trường tác chiến: lục quân, hải quân, không quân và tác chiến điện tử", ông Phương nói.

Theo ông, dấu mốc quan trọng của A80 là lễ diễu binh trên biển lần đầu tiên, khẳng định bước trưởng thành của Hải quân Nhân dân sau 70 năm phát triển. Đội hình tàu chỉ huy, tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu pháo, tàu tấn công nhanh cùng máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng đồng loạt xuất hiện, thể hiện khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia ở các vùng biển.

Khí tài "Made in Vietnam" như xe thiết giáp chở quân XCB-01, xe chiến đấu bộ binh XTC-02, tăng T-55BV nâng cấp hay hệ thống tên lửa bờ lần đầu ra mắt công chúng trong đội hình thống nhất. Ông Phương cho rằng trong bối cảnh quốc tế phức tạp, việc nâng cao tự chủ chiến lược trong sản xuất quốc phòng là bước đi đúng đắn, giúp Việt Nam chủ động hơn trước biến động chuỗi cung ứng và rủi ro địa chính trị.

Tàu chiến, tàu ngầm và máy bay diễu binh trên biển Cam Ranh Đội hình UAV do Việt Nam tự sản xuất. Video: VTV

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân chỉ ra nhịp chuyển của quân đội từ kinh nghiệm chiến tranh sang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ông nhấn mạnh bên cạnh khí tài từng sử dụng trong chiến tranh như T-54, T-62, Việt Nam còn trình diễn vũ khí hiện đại như xe tăng T-90S, tiêm kích Su-30MK2, trực thăng Mi-171, máy bay huấn luyện Yak-130 và nhiều loại máy bay không người lái do trong nước phát triển. Đây là "bước tiến bộ vượt bậc", góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát cho rằng lễ diễu binh phản ánh rõ mức độ tự chủ và năng lực phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Tự nghiên cứu, sản xuất, cải tiến khí tài không chỉ mang ý nghĩa chi phí, mà còn là chiến lược giảm phụ thuộc bên ngoài, bảo đảm duy trì năng lực tác chiến trong mọi tình huống.

Các đánh giá quốc tế cũng ghi nhận xu hướng này. Jane’s Defence Weekly, tạp chí quốc phòng uy tín hàng đầu thế giới có trụ sở tại Anh, nhận định Việt Nam đã trình diễn loạt trang bị phát triển trong nước như xe thiết giáp chở quân XTC-02 (APC), xe chiến đấu bộ binh XCB-01 (IFV), hệ thống tên lửa phòng thủ bờ Trường Sơn VCS-01 và đạn tuần kích VU-C2.

Việc giới thiệu các khí tài quốc phòng tự phát triển phù hợp với định hướng trong Sách trắng Quốc phòng 2019 là hiện đại hóa lực lượng vũ trang và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Màn biểu dương này phản ánh những bước tiến mà Việt Nam đạt được trong hơn một thập kỷ qua trong đầu tư nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng - một nhiệm vụ đã được ưu tiên từ lâu và được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Sách trắng 2019 công bố.

Chiến lược thay thế nhập khẩu cũng gắn liền với mục tiêu tăng trưởng kinh tế rộng hơn, đồng thời bảo đảm khả năng trang bị cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là yêu cầu thiết yếu để củng cố năng lực tác chiến trên bộ và bảo vệ vững chắc lãnh thổ quốc gia.

Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Reuters cho rằng đây là cuộc diễu binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ với khí tài tiên tiến như Mi-171, Su-30MK2, drone nội địa. AFP ghi nhận khoảng 40.000 quân nhân và người dân tham gia, phá kỷ lục 30.000 người năm 1985. AP ấn tượng với màn diễu binh hải quân ngoài khơi Cam Ranh với sự tham gia của các tàu chiến, tàu ngầm, trực thăng và thủy phi cơ. Bloomberg thì mô tả Việt Nam không chỉ giới thiệu khí tài từng sử dụng trong chiến tranh mà còn cả vũ khí mới như tên lửa hành trình, hệ thống phòng không và thông tin liên lạc quân sự nội địa.

Sức mạnh lòng dân

Nếu tự chủ khí tài là trụ cột cứng, thì sức mạnh lòng dân là trụ cột mềm của nội lực Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân cho rằng hiếm nơi nào trên thế giới vai trò của nhân dân lại hiện rõ trong một lễ diễu binh như ở Việt Nam. Người dân không chỉ là khán giả đơn thuần, mà họ sẵn sàng thức xuyên đêm cùng quân nhân, phủ kín các tuyến phố, chờ đợi và reo hò cổ vũ từng đoàn quân, từng khối khí tài đi qua.

"Đó là cội nguồn sức mạnh dân tộc suốt nghìn năm dựng nước và giữ nước. Lễ diễu binh là dịp để Việt Nam khẳng định tình quân dân khăng khít, ý chí đoàn kết của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", tướng Nguyễn Hồng Quân nói. Ông cũng khẳng định "nội lực sức mạnh Việt Nam như làn sóng sẵn sàng nhấn chìm những lực cản, những mối đe dọa an ninh, chủ quyền lãnh thổ".

Các chiến sĩ đi giữa rừng người cổ vũ trên phố Văn Cao, phường Ba Đình. Ảnh: Lưu Quý

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá đây là lễ diễu binh có quy mô lớn nhất trong lịch sử, tổ chức chính quy, an toàn tuyệt đối và sức mạnh lòng dân được phát huy, tạo khí thế cùng niềm tin lan tỏa khắp cả nước. Ông gọi đây là sự kiện "tuyệt vời, không chê vào đâu được".

Ông nhấn mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, của dân, do dân và vì dân", nên luôn được nhân dân "tin tưởng, yêu thương, đùm bọc". Khi "thế trận niềm tin" đã hình thành trong lòng nhân dân thì "không có thế lực nào có thể xâm lược, không thế lực nào có thể đánh bại Việt Nam".

Trung tướng Nguyễn Đức Soát từng lái máy bay tham gia các cuộc diễu binh năm 1969 và 1975, đánh giá màn trình diễn của phi công lần này "thuần thục, chuyên nghiệp", phản ánh sự trưởng thành vượt bậc của không quân nhân dân Việt Nam sau nhiều thập kỷ. Ông bày tỏ mong muốn trong tương lai, lực lượng không quân sẽ được trang bị thêm nhiều loại máy bay hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tàu chiến, tàu ngầm và máy bay diễu binh trên biển Cam Ranh Đội hình diễu binh trên biển tại Quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. Video: VTV

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương thì nhận định diễu binh mừng 80 Quốc khánh gửi đi thông điệp kép. Với nhân dân, đó là sự khẳng định chắc chắn về khả năng bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh công nghệ quân sự thay đổi nhanh. Với quốc tế, đó là thông điệp về năng lực phòng thủ và răn đe của Việt Nam - một quốc gia yêu chuộng hòa bình nhưng đủ sức tự vệ.

SwissInfo, trang tin Thụy Sĩ, đánh giá lễ diễu binh không chỉ thể hiện sức mạnh quân sự mà còn minh chứng cho hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước vượt qua nhiều thử thách. Đây cũng là thông điệp về ý chí và sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định thành công đại lễ 80 năm Quốc khánh đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa khát vọng độc lập, tự do, hòa bình của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Vũ Tuân - Thanh Danh - Ngọc Ánh - Sơn Hà