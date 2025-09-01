Lễ diễu binh 'khó có lần nữa' của những người lính già

Hà NộiSáng 31/8, ông Lê Bình, 99 tuổi, được con cháu đưa đi lọc thận và chăm sóc y tế chuẩn bị sức khỏe xem lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh.

"Cả đời gắn với cách mạng nên sự kiện 80 năm Quốc khánh, bố tôi không muốn bỏ lỡ", anh Lê Ngọc Thường, con trai cả, ở Thanh Trì, Hà Nội nói.

Năm 1945, ông Bình tham gia giành chính quyền ở quê nhà Thanh Chương, Nghệ An. Bốn năm sau, ông xung phong vào Vệ quốc đoàn, trở thành chiến sĩ Trung đoàn 57, Sư đoàn 304. Ông từng tham gia chiến dịch Thượng Lào, chiến dịch Điện Biên Phủ. Tháng 10/1954, ông cùng đơn vị tiếp quản thủ đô.

Một năm sau, ông trở thành chiến sĩ Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Bình chụp ảnh lưu niệm cùng con cháu trên chiếc xe lăn được chuẩn bị sẵn tham gia diễu binh, tại nhà ở Thanh Trì, Hà Nội, hôm 31/8. Ảnh: Phạm Nga

Những ngày qua, ông luôn ngồi trước TV xem các chương trình liên quan đến lễ diễu binh, đếm từng ngày đến đại lễ. Thấy cha tha thiết, các con cháu cùng nhau chuẩn bị để ông toại nguyện.

Hai con trai lớn nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cha. Con trai út chuẩn bị hành trang để ông có thể dự lễ: in thông tin về cha, dán trên xe lăn, treo ảnh Hồ Chủ tịch, cờ Tổ quốc để được tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Hai năm nay, ông Bình phải lọc thận. Anh Thường đã liên hệ với Bệnh viện Xanh Pôn để sau khi lọc thận ngày 1/9, cha có thể đứng ở khu vực của bệnh viện, chứng kiến khoảnh khắc lịch sử vào sáng hôm sau.

Nhưng thời tiết Hà Nội những ngày qua thay đổi thất thường, sức ông Bình giảm sút. Đêm 29/8, gia đình quyết định đưa ông đi xem buổi tổng duyệt. "Bố như ngọn đèn dầu trước gió. Lễ chính thức lại đông, chúng tôi sợ lỡ mất cơ hội", anh Thường nói.

Bốn người con, cháu mang theo thuốc men, đồ ăn, hộ tống ông lên đường. Đến phố Khâm Thiên, gia đình trình bày với lực lượng chức năng. Công an Hà Nội lập tức bố trí xe đưa ông đến khu vực riêng cho cựu chiến binh. "Tôi mệt, nhưng vui lắm, đây có lẽ là cơ hội cuối rồi", người lính già xúc động nói.

Hôm sau, ông nhận được thư mời của Văn phòng Tổng Bí thư dự đại lễ 2/9.

Ông Bình (ngồi hàng nhất cầm cờ) ngồi vị trí ưu tiên dành cho cựu chiến binh xem tổng duyệt diễu binh, hôm 31/8. Ảnh gia đình cung cấp

Cùng ông Bình, hàng nghìn cựu chiến binh từ khắp mọi miền cũng về Ba Đình mừng 80 năm Quốc khánh. Nhiều người được con cháu đưa về, có người tự bắt xe khách, thậm chí đi xe máy để kịp dự lễ.

"Tuổi này rồi, khó được về thủ đô thêm lần nữa", ông Nguyễn Văn Minh, 68 tuổi, cựu chiến binh dân tộc Co, ở Quảng Ngãi, nói khi một mình ra Hà Nội.

Cũng vì nghĩ ông nội, một cựu chiến binh khó có lần hai dự đại lễ, Hoàng Anh, 29 tuổi, bay từ TP HCM về quê, đưa ông Nguyễn Văn Báu, 85 tuổi, ra Hà Nội dự lễ. "Ông 85 tuổi rồi nên coi đây là chuyến đi cuối đời", cô nói.

Ông Báu từng tham chiến tại thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trên cơ thể vẫn còn mảnh đạn, vết thương chiến tranh. Ngày 29/8, dù Hà Nội mưa to, từ chiều, ông đã giục con cháu đưa ông ra xếp hàng. Người lính năm xưa được xếp ở vị trí ưu tiên.

"Nhìn khí tài hiện đại thể hiện sự lớn mạnh của quân đội, ông vui và xúc động lắm", Hoàng Anh kể.

Ông Báu, 85 tuổi, tham quan Hà Nội trong dịp mừng 80 năm Quốc Khánh. Ảnh gia đình cung cấp

Không chọn mặc áo lính, đeo huân chương, hôm 27/8, ông Nguyễn Xuân Thường, 75 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội, cùng con cháu về Ba Đình đợi xem sơ duyệt diễu binh. Ông từng là đặc công, chiến đấu ở miền Nam và chiến trường Campuchia.

40 năm trước, nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất, ông cùng người thân đứng ở Nhà hát lớn xem diễu binh. Lần này, sau hai lần phẫu thuật sỏi mật, sức khỏe yếu, ông vẫn quyết tâm đi.

'Tôi phải có mặt để thấy hy sinh của mình và đồng đội có ý nghĩa thế nào, đất nước hùng mạnh ra sao so với 40 năm trước", người bệnh binh mất 58% sức khỏe, nói.

Chứng kiến từng đoàn quân tiến qua lễ đài, nhìn khí tài hùng dũng, ông Thường rơm rớm nước mắt.

Sau 80 năm, ông được cùng gia đình ngồi giữa hòa bình, ngắm thành tựu đất nước. Trong lễ sơ duyệt, ông Thường diện sơ mi trắng, quàng khăn đỏ in cờ Tổ quốc, ngồi cùng con cháu chờ nhiều giờ.

"Chiến tranh đã qua rồi. Được là một công dân bình thường, ở cạnh gia đình, là hạnh phúc lớn nhất. Không được ưu tiên, tôi cũng không thấy buồn chút nào", ông nói.

Phạm Nga