Lê Anh Tiến

Hạng mục đăng ký: Kỹ sư

Tôi bắt đầu hành trình nghiên cứu và phát triển AI từ năm 2015 với một dự án đặc biệt mang tên MultiGlass, một sản phẩm kính thông minh dành cho người khuyết tật. Đây là dự án tôi và đội ngũ sáng lập phát triển nhằm hỗ trợ người khuyết tật có thể điều khiển máy tính chỉ bằng cử động mắt và đầu. Sản phẩm này không chỉ đơn thuần là một ứng dụng AI mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, giúp người khuyết tật có thể tiếp cận với công nghệ và tự chủ hơn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi đã tích hợp công nghệ cảm biến và nhận diện chuyển động kết hợp với AI để giúp người dùng điều khiển các thiết bị điện tử mà không cần sử dụng tay.

Tiếp theo, tôi đã cùng nhóm sáng lập phát triển Govi, một nền tảng AI ứng dụng trong tuyển dụng, với mục tiêu kết nối nhanh chóng và chính xác giữa người lao động và các nhà tuyển dụng. Dự án này sử dụng thuật toán AI để phân tích kỹ năng và yêu cầu công việc, từ đó tự động ghép nối công việc và người tìm việc. Mặc dù Govi chưa đạt được sự thành công như mong đợi, nhưng đây là một dự án quan trọng giúp tôi rút ra nhiều bài học về việc áp dụng AI vào thị trường lao động tự do (gig economy), mở rộng khả năng ứng dụng AI trong các lĩnh vực khác nhau.

Cuối cùng, một sản phẩm tôi vô cùng tự hào là Bot Bán Hàng, nền tảng AI-Commerce Doanh nghiệp. Đây là một sản phẩm trọng tâm của tôi, được thiết kế để tự động hóa toàn bộ quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng trong môi trường thương mại điện tử. Bot Bán Hàng không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân sự mà còn tối ưu hóa quy trình giao tiếp với khách hàng thông qua công nghệ AI tiên tiến như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), học máy (Machine Learning) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data). Nền tảng này cũng tích hợp Agent AI, cho phép chatbot thực hiện các tác vụ tự động, giao tiếp với khách hàng một cách mượt mà và liên tục. Thêm vào đó, việc áp dụng Agentic AI vào hệ thống giúp Bot Bán Hàng không chỉ đáp ứng các yêu cầu đơn giản mà còn có khả năng xử lý các tình huống phức tạp, ra quyết định linh hoạt và cải thiện hiệu suất qua từng tương tác. Sản phẩm này đã được triển khai rộng rãi tại hơn 60.000 doanh nghiệp, giúp họ gia tăng tỷ lệ chuyển đổi, nâng cao hiệu quả bán hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng. Sản phẩm đã đóng góp to lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của AI-Commerce, biến Bot Bán Hàng trở thành một giải pháp không thể thiếu cho các doanh nghiệp trong thời đại số.

Đặc biệt, tôi rất tự hào khi các nghiên cứu của mình đã được công nhận và công bố tại các hội thảo và tạp chí uy tín. Công trình "Ứng dụng mô hình tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG) trong chatbot hỏi đáp chuyên sâu về mỹ phẩm" đã được trình bày tại Hội thảo Khoa học quốc gia 2025 về khoa học ứng dụng và chuyển đổi số trong công nghệ và kỹ thuật. Ngoài ra, tôi cũng là tác giả của công trình "HORUS: Multimodal Large Language Models Framework for Video Retrieval at VBS 2025", được công bố trên tạp chí Lecture Notes in Computer Science của Springer Nature Singapore vào tháng 1 năm 2025. Các công trình này không chỉ khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc nghiên cứu và ứng dụng AI vào các lĩnh vực cụ thể mà còn góp phần nâng cao giá trị của AI trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ và quy trình kinh doanh.

Qua từng sản phẩm, tôi luôn hướng đến mục tiêu tạo ra những giải pháp AI không chỉ có tính ứng dụng cao mà còn mang lại giá trị xã hội sâu sắc. Từ việc giúp đỡ người khuyết tật với MultiGlass, kết nối người lao động với công việc qua Govi, đến việc cải tiến quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng với Bot Bán Hàng sử dụng Agent AI và Agentic AI, mỗi dự án đều thể hiện cam kết của tôi trong việc phát triển công nghệ phục vụ cộng đồng.



Thành tích nổi bật:

- Đồng sáng lập & Tổng giám đốc Bot Bán Hàng – Nền tảng Chatbot bán hàng số 1 tại Việt Nam với hơn 10 triệu người dùng từ nhiều quốc gia

- Phó Ban điều hành Quỹ CTXH Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình

- Thành viên hội đồng tư vấn chính sách, pháp luật về thanh thiếu nhi – Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

- Giảng viên sau đại học – Học viện Phật giáo Việt Nam

- Top 100 đại biểu Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng toàn cầu 2024 tại Pháp (Vietnam Global Leaders Forum 2024)

- Top 10 nhân vật dưới 30 tuổi trong danh sách Enterpreneurs to Watch 2017 do Forbes Vietnam bình chọn

- Một trong 10 lãnh đạo công nghệ trẻ xuất sắc 2022 do báo VnExpress vinh danh

- Đại diện Việt Nam tham gia Startup World Cup 2022 tại Mỹ

- Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019

- Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII – 2023

- Quán quân Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia – Techfest 2019

- Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên Quả cầu vàng 2015 - Lĩnh vực Công nghệ thông tin

- Chủ sở hữu của nhiều giải thưởng khởi nghiệp tại Việt Nam và Quốc tế

- Tác giả của nhiều công trình khoa học và giải pháp sáng tạo công nghệ AI

- 01 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp cơ sở (Chủ nhiệm đề tài)

- 12 báo cáo đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

- 03 mô hình triển khai công nghệ Chatbot hỗ trợ các sự kiện của Trung Ương Đoàn (2021 - 2025)

- Thành viên Mạng lưới tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu

- Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc 12

- Đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc 13

- Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 - 2020

- Đại biểu dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3

- Giải thưởng Đối Tác Sáng tạo Xã hội Châu Á Thái Bình Dương năm 2020

- Top 500 Startup toàn cầu triển vọng của Slingshot 2020

- Top 10 giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2020

- Đạt danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc 2021

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Đại biểu đại diện 220 triệu thanh niên Đông Nam Á tham dự Lễ tiếp kiến Lãnh đạo cấp cao ASEAN lần thứ 36

- Nhân tài đất Việt 2011, 2015, 2016; giải thưởng VIFOTEC liên tiếp từ năm 2007 đến năm 2012.

- Hai lần Đạt giải thưởng Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VI – năm 2013 và lần thứ IX – năm 2016.

- Hai lần được phong tặng Huy hiệu tuổi trẻ Sáng tạo năm 2015 và 2007 - Ban chấp hành Trung Ương Đoàn thanh niên Cộng sản HCM

- Huy chương vàng Cuộc thi – Triển lãm quốc tế về sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 tại Đài Loan (World Invention Intellectual Property Associations - WIIPA)

Huy chương đồng Cuộc thi – Triển lãm quốc tế về sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 tại Việt Nam (International Exhibition For Young Inventors - IEYI)