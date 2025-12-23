LĐBĐ Thái Lan: 'Chưa thể mơ vượt tầm Đông Nam Á'

Thái LanLĐBĐ Thái Lan (FAT) thừa nhận bóng đá nước này chưa đủ nền tảng để vươn ra "biển lớn", sau khi hụt HC vàng ở cả bốn nội dung bóng đá tại SEA Games 33.

Phát biểu trên chương trình thể thao của Thai Rath ngày 23/12, Phó chủ tịch FAT Charnwit Pholcheewin cho rằng khái niệm "vượt ASEAN" cần được liên đoàn xem xét lại, vì bóng đá Thái Lan vừa trải qua kỳ SEA Games thất bại nhất trong nhiều năm.

Các cầu thủ Thái Lan (trái) nhìn sang phía Việt Nam đang ăn mừng HC vàng SEA Games 33, trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: ThinkCurve

Ở Đại hội trên sân nhà, Thái Lan chỉ giành HC bạc bóng đá nam, HC đồng bóng đá nữ, HC bạc futsal nam và HC đồng futsal nữ, không đạt mục tiêu giành trọn bốn HC vàng như đặt ra trước giải.

Theo ông Charnwit, ASEAN phải được xác định là bước khởi đầu trong lộ trình phát triển, thay vì nghĩ tới đấu trường châu lục và thế giới. "Chúng ta cần thay đổi cách dùng từ. Không phải là vượt ASEAN, mà là phải thành công ở ASEAN trước", ông nói. "ASEAN là bước một, châu Á là bước hai, và thế giới là bước ba".

Dù vậy, vị này cũng nói thêm rằng không bắt buộc luôn phải vô địch Đông Nam Á, vì điều quan trọng hơn là xây dựng được nền tảng ổn định và lâu dài.

Thất bại tại SEA Games 33 đã khiến FAT đưa kế hoạch phát triển bóng đá và futsal vào chương trình họp Ban chấp hành ngày 23/12. Theo ông Charnwit, kết quả SEA Games phản ánh những vấn đề mang tính hệ thống, không chỉ nằm ở chuyên môn của các đội tuyển.

Lãnh đạo FAT cho biết trong hơn một năm qua, ưu tiên hàng đầu của liên đoàn là giải quyết các tồn đọng về quản lý và tài chính. Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam, thường được gọi là Madam Pang, phải tập trung xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính liên quan đến Thai League 1, 2 và 3, cùng nhiều vụ việc pháp lý phát sinh từ nhiệm kỳ trước. Công tác bàn giao và ổn định bộ máy được xem là điều kiện tiên quyết trước khi triển khai các kế hoạch dài hạn về chuyên môn.

Về bóng đá trẻ, ông Charnwit xác nhận FAT đã xây dựng kế hoạch tổ chức các giải đấu theo lứa tuổi, nhưng gặp khó khăn lớn về ngân sách. Giải U21 Thái Lan đã gần hoàn tất và dự kiến trao cup ngày 24/12. Tuy nhiên, các giải U13, U15 và U19 vẫn đang trong quá trình chuẩn bị nguồn kinh phí cho năm tới.

Theo Phó chủ tịch FAT, Liên đoàn không thể tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước mà phải chủ động xoay xở nguồn lực. FAT đã làm việc với Ban thư ký để phân bổ lại ngân sách, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân.

Ông Chanwit cho biết kế hoạch ba bước gồm Đông Nam Á, châu Á và thế giới đã được ông chuẩn bị để trình lên Ban chấp hành, nhưng đến nay chưa có nhiều cơ hội thảo luận do liên đoàn phải ưu tiên giải quyết các vấn đề tồn đọng. "Chúng tôi vẫn đang làm việc liên tục. Mọi người trong Ban chấp hành đều biết Chủ tịch đã phải gánh khối lượng công việc rất lớn trong thời gian qua", ông nhấn mạnh.

Kể từ sau khi Thái Lan hụt cả bốn HC vàng bóng đá tại SEA Games 33, bà Pang vẫn chưa lên tiếng chính thức.

Hoàng An (theo Thai Rath)