Lãnh đạo Venezuela phẫn nộ với ảnh chế 'quyền tổng thống' của ông Trump

Ông Trump đăng ảnh chế với chức vụ "quyền tổng thống Venezuela" trên Truth Social, khiến lãnh đạo lâm thời nước này phẫn nộ.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 12/1 chủ trì một phiên làm việc tại khu Catia La Mar, bang La Guaira, nơi được mô tả là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ hôm 3/1. Bà tái khẳng định "sức mạnh của các thể chế quốc gia" và tuyên bố Venezuela "quyết tâm được tự do" trước những âm mưu phá hoại hòa bình.

Trong bài phát biểu, bà Rodriguez phản ứng mạnh trước các chiến dịch thông tin sai lệch, trong đó có các ảnh chế và nội dung trên Wikipedia "miêu tả ông Donald Trump là quan chức Venezuela". Tổng thống lâm thời Rodriguez gọi đây là những nỗ lực tuyệt vọng nhằm phủ nhận thực tế chính trị và ý chí chủ quyền tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: AP

"Venezuela có một chính phủ đang vận hành bình thường. Chúng ta đã có Tổng thống lâm thời và có một Tổng thống hợp pháp đang bị giam giữ như con tin tại Mỹ", bà nói, nhắc tới ông Nicolas Maduro, người bị bắt trong chiến dịch đột kích của Mỹ hôm 3/1.

Bà khẳng định cấu trúc nhà nước tại Venezuela vẫn vận hành bình thường và thực thi đầy đủ chức năng, dù đất nước đang bị bao vây. Bà Rodriguez nói chính quyền sẽ không bị lung lay bởi "ngụy tạo truyền thông", cho rằng những thông tin này bị lan truyền chỉ nhằm gây hoang mang dư luận trong và ngoài nước.

Phản ứng quyết liệt này được bà Rodriguez đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 12/1 đăng lên Truth Social ảnh chụp trang thông tin Wikipedia đã qua chỉnh sửa, thêm chức vụ "Quyền tổng thống Venezuela, đương nhiệm từ tháng 1/2026".

Bài đăng của ông Trump không kèm theo thông điệp nào, trong khi Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Ông Trump chia sẻ ảnh chế chụp trang thông tin về mình trên Wikipedia ngày 12/1. Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump

Trong cuộc họp báo ngày 3/1 ở Mar-a-Lago, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ điều hành Venezuela cho đến khi có một quá trình chuyển giao quyền lực "an toàn, phù hợp và thận trọng" ở nước này.

Giới chức Mỹ sau đó đính chính rằng Washington đang sử dụng các đòn bẩy về kinh tế để định hình chính sách tại Caracas, đồng thời muốn kiểm soát giao dịch dầu mỏ từ Venezuela nhằm đảm bảo lợi ích của người dân nước này lẫn người dân Mỹ.

Tổng thống lâm thời Rodriguez thời gian qua đưa ra nhiều tín hiệu trái chiều về mức độ sẵn sàng hợp tác với Mỹ. Một mặt, bà luôn quyết liệt chỉ trích chiến dịch bắt ông Maduro là trái pháp luật và kiên quyết phản đối can thiệp nước ngoài, mặt khác bà vẫn chấp nhận đàm phán với Washington về dầu mỏ và nghiên cứu nối lại quan hệ ngoại giao.

Thanh Danh (Theo TeleSur, TIME, USA Today)