Lãnh đạo Lào gửi điện thăm hỏi Việt Nam về bão Yagi

Lãnh đạo Lào gửi điện thăm hỏi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau khi bão Yagi gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ngày 9/9 đồng gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Các lãnh đạo cấp cao Lào "gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc" đến các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, cũng như tới Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhất là chính quyền và gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai này.

Khu du lịch Bãi Cháy, Quảng Ninh, tan hoang sau bão, ngày 9/9. Ảnh: Lê Tân

Các lãnh đạo Lào bày tỏ tin tưởng người dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, cuộc sống của người dân và những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ sớm ổn định và trở lại bình thường.

Sau khi đi qua Trung Quốc, Yagi đã đổ bộ vào Việt Nam vào chiều 7/9, quét qua nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội... Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão, nhiều tỉnh miền Bắc Việt Nam tiếp tục có mưa to, lũ dâng cao. Tính đến chiều 9/9, 64 người đã thiệt mạng vì bão Yagi, trong đó 49 nạn nhân tử vong do sạt lở đất, lũ quét.

Ngọc Ánh