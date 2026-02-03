Sáng 3/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng.

Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng dự lễ viếng.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 3/2. Ảnh: Hoàng Phong

Trong bài viết "Vững bước dưới cờ Đảng" ngày 2/2, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một dân tộc bị áp bức, đói nghèo, Việt Nam đã trở thành quốc gia độc lập, thống nhất, tự chủ, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Từ một đất nước kiệt quệ sau chiến tranh, Việt Nam thực hiện đổi mới từ năm 1986, thoát khỏi khủng hoảng, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh bài học sâu sắc là sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân vừa làm nên những thắng lợi lịch sử, vừa là nguồn sức mạnh vô tận để Đảng tồn tại và phát triển. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, hội nhập sâu rộng với thế giới, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 3/2. Ảnh: Hoàng Phong

Từ ngày 3/2 đến 7/2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản tại Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn tổ chức hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng.

Đảng ra đời với mục tiêu lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nguyên Phong