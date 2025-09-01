Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 1/9, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.

Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và nhiều cán bộ cấp cao khác.

Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".

Lãnh đạo, nguyên Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1/9. Ảnh: Hoàng Phong

80 năm trước, Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công chỉ sau 15 ngày, đưa dân tộc thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, trước hàng trăm nghìn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do.

Ngày mai 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh sẽ bắt đầu từ 6h30. Chương trình gồm nghi thức rước đuốc và thắp lửa truyền thống, pháo lễ, khối không quân bay chào mừng, diễu binh - diễu hành, cùng các khối đứng làm nền, xếp hình và xếp chữ.

Lực lượng tham gia đa dạng, gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện quân đội và công an (26 khối quân đội, 17 khối công an, trong đó có 4 khối quân đội nước ngoài); các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; khối diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; và một khối làng văn hóa - thể thao.

Nguyên Phong