Lãnh đạo Ba Lan đấu khẩu với Elon Musk vì Starlink ở Ukraine

Ngoại trưởng Ba Lan tranh cãi với Elon Musk vì vấn đề Nga trang bị bộ thu phát Internet vệ tinh Starlink cho UAV tập kích Ukraine.

"Này Elon Musk, sao ông không ngăn cản Nga dùng hệ thống Starlink để tấn công các thành phố Ukraine? Kiếm tiền từ những hành động như vậy sẽ làm tổn hại đến thương hiệu của ông đấy", Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski viết trên mạng xã hội X ngày 28/1.

Ông Sikorski cũng chia sẻ đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, trong đó nhận định Nga đang tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát BM-35 trang bị bộ thu phát Starlink và đạt tầm bay đến 500 km.

UAV Nga quần thảo nhiều giờ trên Kiev mà không bị bắn hạ UAV Nga bay trên bầu trời thủ đô Kiev của Ukraine hôm 26/1. Video: Kyiv Info, RBC Ukraine

Theo ISW, Nga từng lắp bộ thu phát Starlink cho UAV tự sát Geran và Molniya-2 lần lượt từ tháng 9/2024 và tháng 12/2025. Kết nối Starlink giúp UAV Nga duy trì liên lạc tốt hơn với người vận hành và khó bị Ukraine gây nhiễu.

"Gã ngớ ngẩn tệ hại này thậm chí còn không nhận ra rằng Starlink đang là xương sống với hệ thống liên lạc của quân đội Ukraine", tỷ phú Elon Musk hồi đáp dưới phần bình luận.

Đây không phải lần đầu Elon Musk và lãnh đạo Ba Lan đấu khẩu về vai trò của Starlink tại Ukraine.

Hồi tháng 10/2025, ông Musk cho biết toàn bộ tiền tuyến của quân đội Ukraine sẽ sụp đổ nếu họ mất quyền truy cập Starlink. Phó thủ tướng Sikorski nhanh chóng cảnh báo rằng Warsaw sẽ phải tìm đối tác khác nếu "SpaceX tỏ ra là nhà cung cấp không đáng tin cậy", đồng thời nhấn mạnh Ba Lan đang chi trả 50 triệu USD mỗi năm để Ukraine sử dụng Starlink.

Tỷ phú Musk tiếp tục đáp trả rằng "các vị chỉ trả một phần nhỏ chi phí và không gì có thể thay thế Starlink".

Tầm bay của UAV BM-35 gắn bộ thu phát Starlink (đường màu đỏ). Đồ họa: ISW

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó khẳng định "không ai đưa ra lời đe dọa nào về ngăn chặn Ukraine tiếp cận Starlink", chỉ trích ông Sikorski lan truyền thông tin sai lệch. "Nếu không có Starlink, Ukraine đã thua từ lâu và lực lượng Nga đã tiến đến sát biên giới Ba Lan", Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Starlink đang có hơn 6 triệu người dùng trên toàn cầu. Dịch vụ này cung cấp đường truyền Internet tốc độ cao thông qua mạng lưới hàng nghìn vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp, cho phép tiếp cận những khu vực xa xôi hẻo lánh không thể triển khai hạ tầng truyền thống.

Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống Internet vệ tinh như Starlink, do hạ tầng viễn thông bị thiệt hại nặng nề trong xung đột. Starlink được sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự, trở thành dịch vụ thiết yếu đối với các đơn vị quân đội, cũng như bệnh viện và trường học.

Ăng-ten của thiết bị đầu cuối Starlink tại Izyum, Kharkov tháng 9/2022. Ảnh: AFP

Nga gần đây tích hợp Starlink lên nhiều mẫu UAV, trong số đó có phi cơ BM-35 có thể mang theo đầu đạn nặng 40 kg. Theo giới chuyên gia Ukraine, BM-35 sẽ là một trong các vũ khí chính xác cao được Nga tận dụng tối đa nhằm săn lùng các tổ hợp vũ khí đắt tiền như tên lửa phòng không Patriot và pháo phản lực HIMARS.

Nguyễn Tiến (Theo Anadolu, AP, RT)