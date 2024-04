Lãnh đạo an ninh Ukraine bị điều ra chiến trường vì lạm quyền

Lãnh đạo cơ quan an ninh mạng Ukraine bị đình chỉ chức vụ, điều ra tiền tuyến sau bê bối lạm quyền để ép nhà báo đang điều tra mình phải nhập ngũ.

"Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk đã đình chỉ chức vụ của Illia Vitiuk, lãnh đạo bộ phận an ninh mạng của SBU, để làm rõ sự việc do các nhà báo của Slidstvo.Info công khai", SBU ngày 9/4 thông báo.

Trong lúc cuộc điều tra diễn ra, Vitiuk được triển khai ra chiến trường, phục vụ trong đơn vị chiến đấu của bộ phận an ninh mạng thuộc SBU. Lực lượng này đang phối hợp với Nhóm Đặc biệt Alpha của cơ quan để làm nhiệm vụ phòng thủ và đối đầu trực tiếp với quân đội Nga trên tiền tuyến. "Ông ấy đã được điều tới đơn vị của mình và đang có mặt ở khu vực giao tranh", SBU cho hay.

Vitiuk hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi bị cáo buộc gây sức ép với văn phòng tuyển quân ở quận Solomianskyi, thủ đô Kiev để họ trao giấy gọi nhập ngũ cho Yevhen Shulhat, phóng viên điều tra của Slidstvo.Info.

Theo truyền thông Ukraine, một sĩ quan SBU, được cho là thân tín của Vitiuk, đã chỉ điểm để nhân viên tuyển quân tiếp cận Shulhat tại một siêu thị và trao giấy gọi nhập ngũ. Những người này rời đi sau khi nhà báo Shulhat từ chối nhận giấy.

Các sĩ quan tuyển quân tiếp cận nhà báo Shulhat (áo đen) trong video do camera an ninh quay tại siêu thị. Ảnh chụp màn hình

Sự việc diễn ra hai ngày sau khi Shulhat đăng phóng sự cho thấy vợ của Vitiuk đã mua một căn hộ có giá khoảng 516.000 USD, song quan chức này tuyên bố nó chỉ có giá 330.000 USD trong tờ khai thuế.

Slidstvo.Info cáo buộc sự việc là động thái "trả đũa" của Vitiuk nhằm vào nhà báo Shulhat. Hiệp hội truyền thông Ukraine gửi tuyên bố tới Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức liên quan, yêu cầu truy tố các sĩ quan SBU do "lạm dụng chức vụ, theo dõi trái phép và cản trở hoạt động báo chí".

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng bày tỏ phẫn nộ trước hành vi gây áp lực với các nhà báo, coi đây là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Sau khi Vitiuk bị đình chỉ chức vụ, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cũng ra lệnh giáng cấp người đứng đầu văn phòng tuyển quân quận Solomianskyi do liên quan tới sự việc. Theo luật pháp Ukraine, SBU không có thẩm quyền chỉ đạo hay yêu cầu các văn phòng tuyển quân gửi giấy nhập ngũ cho nhà báo.

Illia Vitiuk. Ảnh: SBU

Đây là bế bối thứ hai giữa SBU và truyền thông Ukraine từ đầu năm. Hồi đầu tháng 2, cơ quan này bị phát hiện đang theo dõi các nhà báo của cơ quan báo chí độc lập khác là Bihus.Info, thậm chí còn lắp camera bên trong phòng khách sạn của họ để ghi lại cảnh những người này mở tiệc mừng năm mới. Sự việc khiến SBU phải sa thải các nhân viên liên quan và ra cam kết ủng hộ quyền tự do báo chí.

Phạm Giang (Theo UP, Kyiv Post, KI)