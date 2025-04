Làng may cờ Tổ quốc tất bật dịp 30/4

Cách trung tâm Hà Nội 30 km, làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín có nghề may, thêu cờ. Nơi đây mỗi năm cung cấp hàng triệu lá cờ Tổ quốc cho cả nước.

Nghề thêu, dệt tại làng hình thành từ thế kỷ 16. Tháng 8/1945, Ủy ban kháng chiến mời thợ làng may cờ chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Ngày 2/9/1945, hàng vạn lá cờ do người Từ Vân may xuất hiện tại quảng trường Ba Đình trong lễ Tuyên ngôn độc lập. Kể từ đó, may cờ trở thành nghề truyền thống của làng, nhiều gia đình đến nay có bốn thế hệ theo nghề.