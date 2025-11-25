Làng homestay dừng kinh doanh, đón người dân chạy lũ

Đăk LăkThấy nước dâng cao cô lập nhiều vùng, anh Bá Phước cùng hàng chục chủ homestay ở làng Lò, phường Hòa Hiệp đồng loạt ngừng kinh doanh, mở cửa đón người dân đến ở miễn phí.

23h ngày 24/11, homestay của anh Lưu Bá Phước, 28 tuổi, vẫn sáng đèn. Cửa chính mở rộng sẵn sàng đón những người dân mất nhà cửa sau đợt lũ lịch sử đến trú tạm.

5 ngày trước, khi nước lũ nhấn chìm nhiều xã phường tại Đăk Lăk, anh Phước cùng gần chục chủ kinh doanh khác trong làng nói với nhau "tạm quên chuyện kiếm tiền", chuyển sang hỗ trợ bà con.

Làng Lò nằm trên dải đất ven biển, dài khoảng 2 km, với hơn 1.500 hộ dân sinh sống. Do nằm ở địa thế cao, cách tâm lũ Đông Hòa, Hòa Thịnh chừng 5 km, ngôi làng là nơi hiếm hoi không bị ảnh hưởng do đợt lũ vừa qua.

Anh Phước gia nhập đội cứu hộ phường Đông Hòa, trực tiếp đưa các gia đình đang mắc kẹt về làng. Ngoài chỗ ngủ, anh chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống và mở khu bếp chung để mọi người tự nấu nướng.

"Ban đầu chỉ lác đác vài người do nhiều nơi bị chia cắt. Đến 22/11 khi nước rút bớt, hàng chục người mất nhà cửa bắt đầu tìm đến, đủ mọi lứa tuổi", anh Phước kể.

Các homestay ở làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Bảo Ngọc

Cách đó vài trăm mét, ba căn homestay của anh Lê Bảo Ngọc, 31 tuổi, cũng trở thành nơi nương náu của gần 100 người. Không chỉ đón người chạy lũ, anh Ngọc còn dành chỗ cho các đoàn thiện nguyện từ xa đến. "Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Người Việt ở đâu cũng đùm bọc nhau lúc hoạn nạn", anh nói.

Chị Kim Thanh, 30 tuổi, phường Đông Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh nước tràn vào nhà sáng 19/11. Chị cùng ba hộ hàng xóm, 12 người (trong đó có cụ bà 100 tuổi và 5 trẻ nhỏ) phải tháo chạy và được lực lượng chức năng dùng canô đưa đến làng Lò.

Tại đây, nhóm của chị được bố trí phòng ngủ hai giường sạch sẽ. Chủ nhà mang quần áo khô cho người già, trẻ nhỏ thay, đồng thời cung cấp gạo, mì để mọi người nấu ăn. "Tôi chạy người không đến đây, còn lại đều nhờ mọi người giúp đỡ hết", chị Thanh nói sau giấc ngủ yên bình đầu tiên kể từ khi bão tan.

Những đoàn cứu trợ cũng cảm nhận được sự ấm áp này. Đoàn thiện nguyện gần chục người của chị Hạnh Dung, 32 tuổi, ở Hóc Môn, TP HCM ra Đăk Lăk, được anh Phước hỗ trợ chỗ nghỉ và đích thân dẫn đường đến các điểm ngập sâu. "Nhờ có chỗ nghỉ ngơi lại sức, chúng tôi mới có thể tiếp tục hành trình hỗ trợ bà con", chị Dung chia sẻ.

Người dân Đăk Lăk, khách thập phương đến các homestay ở làng Lò ở nhờ miễn phí, tháng 11/2025. Ảnh: B.P

Theo ông Bùi Hữu Bi, trưởng làng Lò, tinh thần tương thân tương ái không chỉ lan tỏa trong giới làm du lịch. Nhiều hộ dân bình thường cũng tự nguyện dọn dẹp nhà cửa, góp gạo, góp sức đón người tản cư.

Chị Mai Chi (29 tuổi), chủ một tiệm bánh online, những ngày qua đã tạm gác việc buôn bán để làm hướng dẫn viên đưa khách về các điểm trú ẩn. Chị còn huy động người nhà làm hàng trăm chiếc bánh mì tiếp tế. "Cả làng tôi bây giờ, người khỏe thì đi cứu trợ, người ở nhà lo hậu cần, sắp xếp chỗ ở. Ai cũng muốn góp một tay", chị Chi nói.

Đợt mưa lớn lịch sử vừa qua khiến Đăk Lăk và khu vực ven biển Phú Yên cũ hứng chịu thiệt hại nặng nề. Các xã thấp trũng như Hòa Thịnh, Đông Hòa bị nhấn chìm 3–5 m nước, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân ngập đến mái. Lũ khiến 150.000 nhà ngập sâu (chiếm 75% số nhà bị ảnh hưởng toàn khu vực), hơn 120 căn sập hoàn toàn. Trong hoạn nạn, những mái nhà chung ở làng Lò đã trở thành điểm tựa, thắp lên hy vọng cho người dân vùng lũ.

Song Nga