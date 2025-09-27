Làng gốm Thanh Hà là 'Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất' Việt Nam

Đà NẵngLàng gốm Thanh Hà được vinh danh nhờ bảo tồn nguyên vẹn giá trị làng nghề hơn 500 năm, gắn phát triển du lịch với sự tham gia của cộng đồng và khai thác bền vững di sản.

Làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) được trao danh hiệu "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất" tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, sáng 27/9. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực của chính quyền và người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề hơn 500 năm tuổi.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ, TP Đà Nẵng thử làm gốm tại làng gốm Thanh Hà trong tiết học hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Nguyễn Đông

Làng gốm Thanh Hà với quy trình chế tác gốm thủ công truyền thống, không gian làng nghề còn giữ được nhiều yếu tố nguyên bản, đã trở thành điểm đến thu hút khách trong và ngoài nước. Năm 2019, nghề gốm nơi đây được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cộng đồng địa phương tham gia với 33 hộ dân, 68 lao động, trong đó có 5 nghệ nhân trực tiếp sản xuất và đón khách. Khoảng 62,5% doanh thu từ du lịch được dùng để trả công cho người lao động và phục vụ công tác bảo tồn, nâng cấp hạ tầng.

Theo lãnh đạo phường Hội An Tây, danh hiệu dành cho Thanh Hà khẳng định hiệu quả của mô hình du lịch gắn với cộng đồng, góp phần bảo tồn giá trị truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Học sinh, du khách tham quan, tìm hiểu công viên - bảo tàng đất nung tại làng gốm Thanh Hà. Ảnh: Nguyễn Đông

Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo có đóng góp cho ngành du lịch. Lễ trao giải năm nay diễn ra đúng Ngày Du lịch Thế giới 27/9 với thông điệp phát triển du lịch bền vững.

Nguyễn Đông