Làng gốm Thanh Hà giành giải 'Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất' Việt Nam

Đà NẵngLàng gốm Thanh Hà được vinh danh là "Điểm du lịch cộng động tốt nhất" tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, sáng 27/9, nhờ bảo tồn giá trị làng nghề hơn 500 năm.

Sáng 27/9, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP Hội An) đã được xướng tên ở hạng mục quan trọng này tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. Giải thưởng là sự công nhận cho mô hình phát triển du lịch độc đáo, nơi di sản được bảo tồn bởi chính cộng đồng, trong đó du khách được xem là một phần của dòng chảy văn hóa.

Linh hồn của mô hình du lịch Thanh Hà chính là cộng đồng 33 hộ dân với 68 lao động, trong đó có 5 nghệ nhân trực tiếp tham gia sản xuất và hướng dẫn du khách. Đến đây, du khách không chỉ tham quan mà còn có thể tự tay thử chuốt gốm, tạo ra sản phẩm của riêng mình dưới sự chỉ dẫn của các nghệ nhân. Đây là hoạt động trải nghiệm được yêu thích nhất, đặc biệt với các gia đình và du khách quốc tế.

Năm 2019, nghề gốm Thanh Hà đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mô hình du lịch cộng đồng tại đây cho thấy hiệu quả rõ rệt khi hơn 62% doanh thu từ vé và bán sản phẩm được dùng để trả công cho người lao động, tái đầu tư vào việc bảo tồn di sản và nâng cấp hạ tầng.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Anh Cường, sinh ra và lớn lên ở Hội An, chia sẻ niềm vui đặc biệt khi hay tin làng gốm Thanh Hà vừa được vinh danh là "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất" Việt Nam. Anh Cường là người thường xuyên tới làng để sáng tác, ghi lại khoảnh khắc đời sống lao động của người dân nơi đây.

"Tôi may mắn được chứng kiến hành trình đổi thay của Thanh Hà từ một làng nghề làm gốm dân dụng như nồi, niêu, chum, vại nay đã trở thành điểm đến du lịch với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn", anh Cường nói. Anh cho rằng sự chuyển mình của làng không chỉ thay đổi cách làm nghề, tư duy của bà con mà còn góp phần phát triển cộng đồng.

Một trong những dấu ấn lớn của quá trình đổi mới là sự ra đời của Công viên Đất nung - nơi trưng bày hàng loạt sản phẩm gốm, công cụ làm nghề và tái hiện sinh động không gian làng nghề truyền thống, mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nghề gốm Thanh Hà.

Học sinh, du khách tham quan, tìm hiểu công viên - bảo tàng đất nung tại làng gốm Thanh Hà. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo lãnh đạo phường Hội An Tây, danh hiệu dành cho Thanh Hà khẳng định hiệu quả của mô hình du lịch gắn với cộng đồng, góp phần bảo tồn giá trị truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo có đóng góp cho ngành du lịch. Lễ trao giải năm nay diễn ra đúng Ngày Du lịch Thế giới 27/9 với thông điệp phát triển du lịch bền vững.

Nguyễn Đông