Làn sóng sinh viên biểu tình phản chiến Gaza bùng nổ ở châu Âu

Hàng loạt cuộc biểu tình của sinh viên phản đối chiến sự Gaza bùng phát tại các đại học trên khắp châu Âu, khiến cảnh sát nhiều nước phải can thiệp.

Tại Amsterdam, các sinh viên ủng hộ Palestine dựng lều bên trong Đại học Amsterdam, từ chối rời đi. Họ cũng dựng rào chắn chặn một số tuyến đường dẫn đến trường. Đến tối 6/5, một nhóm phản biểu tình, ủng hộ Israel, cầm pháo sáng xông vào đụng độ với sinh viên.

Cảnh sát giải tán cuộc biểu tình trong đêm, bắt 169 người. Họ dùng dui cui áp chế người biểu tình, phá dỡ loạt lều trại vào khoảng 4h sáng. Nhiều sinh viên ném đá, pháo hoa về phía các sĩ quan.

Đại học Amsterdam đã công bố danh sách dự án hợp tác với các thực thể Israel, chủ yếu là các chương trình nghiên cứu, trao đổi sinh viên. "Đại học sẽ không tham gia vào chiến sự dưới bất kỳ hình thức nào", tuyên bố từ đại học có đoạn.

Sinh viên biểu tình phản chiến bên trong Đại học Amsterdam, Hà Lan, ngày 7/5. Ảnh: AFP

Cảnh sát Đức sáng 7/5 giải tán khu lều trại của 80 sinh viên biểu tình trong khuôn viên Đại học Tự do Berlin. Các sinh viên này trước đó cố gắng chiếm các phòng học, giảng đường để làm nơi biểu tình, khiến ban giám hiệu phải gọi cảnh sát.

Một số tài sản, cơ sở vật chất của trường hư hại. Trường phải hủy các tiết học trong ngày tại một số tòa nhà. Nhiều người bị bắt vì cáo buộc kích động hận thù, xâm phạm trái phép.

Sinh viên biểu tình ở Hà Lan Cảnh sát Hà Lan phá dỡ khu lều trại của sinh viên biểu tình trong khuôn viên Đại học Amsterdam, ngày 7/5. Video: X/RadioGenoa

Cùng ngày, cảnh sát Pháp phải hai lần can thiệp tại Đại học Sciences Po danh tiếng ở Paris, bởi khoảng 20 sinh viên trường này cố thủ trong hội trường chính, làm gián đoạn kỳ thi của các sinh viên khác.

Cảnh sát Paris đã nhiều lần can thiệp vào các cuộc biểu tình ở trường này trong tuần qua. Các sinh viên yêu cầu ban giám hiệu công khai quan hệ đối tác với các tổ chức Israel, khoảng 13 sinh viên đang tuyệt thực. 100 sinh viên Đại học Sorbonne lân cận cũng chiếm một giảng đường trong hai tiếng

Cảnh sát Đức áp giải sinh viên biểu tình khỏi khuôn viên Đại học Tự do Berlin, ngày 7/5. Ảnh: AFP

Tại Thụy Sĩ, làn sóng sinh viên biểu tình đã lan ra ba trường đại học trên toàn quốc. Hàng trăm sinh viên Đại học Lausanne (UNIL) chiếm hội trường tuần trước, yêu cầu ban giám hiệu chấm dứt quan hệ đối tác với các đại học Israel. UNIL từ chối, khẳng định "không có lý do" để làm vậy.

Ngày 7/5, một nhóm sinh viên chiếm hội trường Viện Công nghệ Liên bang Lausanne (EPFL) cùng thành phố. Tại Đại học Geneva, khoảng 100 sinh viên chiếm hội trường, dựng sofa, bàn ghế cố thủ bên trong. Hàng chục sinh viên Viện Công nghệ Liên bang Zurich (ETH Zurich) cũng tụ tập, mang khẩu hiệu biểu tình, khiến cảnh sát phải can thiệp.

Chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza đã khiến hơn 34.700 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Lực lượng Israel đang tấn công Rafah, thành phố cực nam dải đất, bất chấp nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế phản đối.

Nhiều bên lo ngại chiến dịch nhằm vào Rafah sẽ gây ra thảm họa nhân đạo tại nơi khoảng 1,2 triệu người đang trú ẩn, phần lớn di tản từ những vùng khác ở Dải Gaza để tránh chiến sự.

Làn sóng biểu tình ở châu Âu được truyền cảm hứng từ phong trào ở Mỹ. Đại học Columbia ở New York hồi đầu tuần thông báo sẽ hủy lễ tốt nghiệp vào 15/5 do lo ngại về vấn đề an ninh sau nhiều ngày sinh viên, giảng viên và các nhà hoạt động biểu tình tại đây.

Đức Trung (Theo AFP)