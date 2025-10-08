Thứ tư, 8/10/2025, 21:06 (GMT+7)
'Lần đầu tiên Hà Nội hứng 2 đợt mưa kỷ lục'
Lịch sử quan trắc Hà Nội, chưa từng ghi nhận lượng mưa trút xuống theo giờ và theo ngày lớn như 2 đợt mưa vừa qua, theo chuyên gia.
00:00
00:00/00:00
Lịch sử quan trắc Hà Nội, chưa từng ghi nhận lượng mưa trút xuống theo giờ và theo ngày lớn như 2 đợt mưa vừa qua, theo chuyên gia.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA