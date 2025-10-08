'Lần đầu tiên Hà Nội hứng 2 đợt mưa kỷ lục'

Lịch sử quan trắc Hà Nội, chưa từng ghi nhận lượng mưa trút xuống theo giờ và theo ngày lớn như 2 đợt mưa vừa qua, theo chuyên gia.