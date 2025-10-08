Họ nói gì
'Lần đầu tiên Hà Nội hứng 2 đợt mưa kỷ lục'
Thứ tư, 8/10/2025, 21:06 (GMT+7)

'Lần đầu tiên Hà Nội hứng 2 đợt mưa kỷ lục'

Lịch sử quan trắc Hà Nội, chưa từng ghi nhận lượng mưa trút xuống theo giờ và theo ngày lớn như 2 đợt mưa vừa qua, theo chuyên gia.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Xem tiếp

×
'Lần đầu tiên Hà Nội hứng 2 đợt mưa kỷ lục'