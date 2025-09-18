Lấn 18.000 m2 biển làm kho xăng và nhiên liệu bay ở vịnh Cam Ranh

Tỉnh Khánh Hòa sẽ san nền lấn biển 18.000 m2 ở vịnh Cam Ranh để làm dự án kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi ở phường Cam Linh.

Dự án thành phần 1 - Hạng mục lấn biển thuộc dự án kho xăng dầu được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/9. Công trình do Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh làm chủ đầu tư, đại diện liên danh với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần.

Thành phần 1 của dự án là hạng mục san nền trên diện tích gần 20.000 m2, trong đó có 18.196 m2 lấn biển, còn lại là diện tích đất liền. Tuyến kè mới bằng đá hộc dài 511 m, chia 3 đoạn, bao quanh khu vực lấn biển.

Khu vực lấn biển làm kho xăng dầu và nhiên liệu bay ở phường Cam Linh, Khánh Hòa. Ảnh: Hoàng Sao

Thành phần 2 là kho xăng dầu và nhiên liệu hàng không diện tích khoảng 2 ha, công suất chứa 13.500 m3, diện tích xây dựng tối đa 12.000 m2, cao 1-2 tầng, tối đa 17,2 m. Thành phần 1 thi công trong 10 tháng, thành phần 2 trong 13 tháng; tổng thời gian triển khai khoảng 23 tháng; dự án hoạt động trong 20 năm.

Theo đánh giá tác động môi trường, việc lấn biển có thể làm thay đổi địa hình, động lực dòng chảy, ảnh hưởng hệ sinh thái ven bờ và làm suy giảm một số loài sinh vật đáy. Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp giảm bụi, bảo hộ lao động, phun nước giảm bụi, hạn chế phát quang để giảm thiểu ảnh hưởng môi trường.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm về độ chính xác của hồ sơ, phối hợp cơ quan chuyên môn xác định ranh giới dự án phù hợp chủ trương đầu tư, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Bùi Toàn