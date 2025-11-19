Duyên Quỳnh, buitruonglinh sẽ hát hit tại gala Vietnam iContent

Ca sĩ Duyên Quỳnh sẽ hát hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", còn buitruonglinh thể hiện "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" tại lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025 hôm 29/11.

Lễ trao giải Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025 bắt đầu từ 19h30 ngày 29/11, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Ca sĩ Duyên Quỳnh, 35 tuổi, dự kiến biểu diễn lúc 20h40. Cô cho biết hồi hộp xen lẫn tự hào khi có dịp thể hiện Viết tiếp câu chuyện hòa bình - hit có đến 7,6 triệu lượt nghe trên YouTube - ở sân khấu lớn như Vietnam iContent Awards 2025. Ca khúc cũng được đề cử giải "Âm nhạc truyền cảm hứng", thuộc hạng mục Sản phẩm số tại Vietnam iContent.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Nguyễn Văn Chung Duyên Quỳnh thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Video: YouTube Nguyen Duyen Quynh Official

Trò chuyện với VnExpress hồi tháng 5, Duyên Quỳnh nói ngay khi nhận bản demo từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cô xúc động và "nổi da gà" với từng câu chữ. Phần điệp khúc bắt tai, dễ hát. Ca từ khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ hy sinh cả tuổi xuân để gìn giữ đất nước trong chiến tranh lẫn thời bình.

Dịp 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), bài hát lan tỏa mạnh mẽ, được dùng làm nhạc nền cho các video ngắn, như lời kêu gọi tinh thần yêu quê hương trong mỗi người dân. Nhiều câu hát như "Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh" được khán giả chia sẻ rộng rãi, truyền cảm hứng về niềm tin, sự đoàn kết, trách nhiệm công dân.

"Với tôi, Viết tiếp câu chuyện hòa bình là 'big hit' trong sự nghiệp ca hát. Tương lai mình khó có được ca khúc khác mang năng lượng cộng đồng lớn như vậy. Nhờ bản nhạc, khán giả biết đến tôi nhiều hơn. Lịch diễn cũng dày hơn, từ đó tôi có thêm động lực để ra mắt nhiều sản phẩm cùng chủ đề", Duyên Quỳnh cho hay.

Ca sĩ Duyên Quỳnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Duyên Quỳnh quê Đăk Lăk, từng học khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM. Gia cảnh không khá giả, suốt thời sinh viên, cô phải làm nhiều công việc để bám trụ lại thành phố như phát tờ rơi, diễn quần chúng, hát đám cưới.

Sau khi tốt nghiệp năm 2015, ban đầu cô tham gia nhóm hợp xướng tại nhạc viện, sau đó nhập nhóm bè Cadillac. Khi có đủ kinh nghiệm, Duyên Quỳnh xây dựng nhóm bè riêng Trio. Có giai đoạn cô tính bỏ nghề vì không đảm bảo kinh tế và nhận ra giọng hát còn nhiều thiếu sót. "Tôi không có chất giọng đặc biệt, xuất phát điểm là quãng hẹp, không rung được", ca sĩ nói với VnExpress. Cô loay hoay trong việc định hình cách hát, về sau được quý nhân tư vấn đường hướng.

Tiếp đó, người đẹp đầu quân cho Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM (HBSO). Đầu 2019, Duyên Quỳnh thi Ban nhạc quyền năng và đoạt giải á quân. Cùng năm, cô trở thành quán quân Người kể chuyện tình mùa ba. Sau cuộc thi, bên cạnh đi hát, ca sĩ còn lồng tiếng cho các phim, sáng tác nhạc.

Ngoài Duyên Quỳnh, buitruonglinh (Bùi Trường Linh) - gương mặt đang gây chú ý tại Anh trai say hi mùa hai - xác nhận dự gala Vietnam iContent Awards 2025. Anh dự kiến trình diễn Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời - ca khúc tự sáng tác, phát hành ngày 1/9/2023. Lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc, ca khúc ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng, tri ân công lao của cha ông và khẳng định khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Lời ca giàu hình tượng, giai điệu hào sảng tạo bầu không khí phấn khởi, khơi gợi niềm tin, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của thế hệ hôm nay.

Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời - Bùi Trường Linh Ca khúc "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời". Video: YouTube buitruonglinh

Ban đầu được giới thiệu trên YouTube, nhạc phẩm dần thu hút sự quan tâm của công chúng với hơn 8,6 triệu lượt nghe. Giai điệu được nhiều tập thể, cộng đồng nghệ sĩ lựa chọn trong những sự kiện trọng đại. Tại lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), 80 nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao hòa giọng Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, mỗi người một câu, tạo bản trường ca tự hào. Nhạc phẩm cũng vào đề cử vòng sơ loại Vietnam iContent Awards 2025.

Bùi Trường Linh (nghệ danh buitruonglinh), 26 tuổi, quê Hà Nội, học Nhạc viện TP HCM. Ngoài hát, thế mạnh của anh là sáng tác và làm việc nhóm. Anh là tác giả của loạt ca khúc hút triệu view trên YouTube như Một mình ta, Dù cho mai về sau, Đường tôi chở em về, Yêu người có ước mơ, Anh chưa từng hết yêu, Chỉ là không có nhau, Dù em từng yêu, Từng ngày yêu em, Vì điều gì, Không đau nữa rồi.

Ca sĩ buitruonglinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 kéo dài từ 8h15 đến 22h ngày 29/11. Khán giả có thể tham quan các gian hàng, dự triển lãm, hội thảo, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs và theo dõi phiên livestream gây quỹ. Ngoài ra, Creative Gallery giới thiệu loạt chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng.

