'Làm sao mỗi người đi làm có thể nuôi được một người'

Hà NộiTổng Bí thư cho biết lương công chức, lương của người lao động trong doanh nghiệp đang được tính toán, làm sao mỗi người đi làm có thể nuôi một người.

Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đại biểu Quốc hội tổ số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bài Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai) trước kỳ họp Quốc hội thứ 10.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 23/9. Ảnh: Hoàng Phong

Cử tri Trần Tuấn Khanh nêu ý kiến do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, một số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết chế độ bằng Nghị định 178 và 67. Những người thôi việc là nguồn lực rất lớn, cần có giải pháp tận dụng họ tiếp tục tham gia những công việc phù hợp, tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

Cử tri Nguyễn Thị Kim Bái phản ánh nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ, một số không có điện thoại thông minh, gây trở ngại trong thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử. Bà kiến nghị có chính sách hỗ trợ người dân (đặc biệt là người già, người yếu thế, người khuyết tật) trong tiếp cận thiết bị công nghệ cần thiết.

Trả lời cử tri về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng xác định biên chế, vị trí việc làm rất quan trọng để thực hiện tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương. Hiện Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong quý IV/2025 làm cơ sở xác định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị, thực hiện đầy đủ nội dung của cải cách tiền lương.

"Lương như thế nào để duy trì sức lao động, khuyến khích ngành cần ưu tiên? Phải từ vị trí việc làm mới tính toán được, không cào bằng. Lương giáo viên, bác sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ khoa học... được ưu tiên. Tất cả việc đó phải được tính toán và đang có lộ trình", người đứng đầu Đảng nói.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng cho biết cần tính toán lại lương hưu cho phù hợp. Vừa qua, ông gợi ý xây dựng viện dưỡng lão bán trú. Nhưng nếu lương hưu 6 triệu đồng mà viện dưỡng lão thu 10 triệu đồng thì có mở ra người già cũng không vào được. Do đó phải có giải pháp và Trung ương đã bàn đến việc này.

Cùng với cải cách lương nhà nước, Trung ương cũng tính toán lương của người lao động làm việc khu vực FDI, doanh nghiệp kinh tế tư nhân. Lương cán bộ đã tăng, lương công nhân phải tăng tỷ lệ tương ứng, người đi làm, người hưu trí phải đáp ứng mức sống chung, tất cả tính toán hợp lý và hài hòa.

"Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống cho nhân dân. Đất nước có tăng trưởng, phát triển, cuộc sống người dân phải được nâng cao. Làm sao mỗi người đi làm có thể nuôi được một người", Tổng Bí thư nói.

Để việc tăng lương nâng cao được đời sống nhân dân thực chất, Tổng Bí thư cho hay trung ương đang đề nghị Chính phủ quản lý kinh tế, giá cả "đừng để chưa tăng lương đã tăng giá" dẫn tới đời sống thực tế người dân không đạt yêu cầu.

Hiện nay lương công chức, viên chức được xây dựng dựa trên lương cơ sở và hệ số lương, cộng thêm một số khoản phụ cấp. Việt Nam đang cải cách chính sách tiền lương, hướng tới xây dựng hệ thống lương mới dựa trên vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, đảm bảo công bằng và phù hợp với thị trường lao động.

Với người lao động trong doanh nghiệp, tiền lương là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, dựa trên nguyên tắc cung - cầu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng để làm căn cứ thấp nhất cho việc thỏa thuận và trả lương.

"Làm sao có được những nhà máy, kho hàng không có đèn"

Liên quan đến nhóm vấn đề phát triển khoa học, chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm nói muốn ngang bằng với các nước khác chỉ có con đường phát triển khoa học công nghệ, "nếu phát triển làm giàu bằng công nghiệp phải hàng trăm năm, nhưng làm giàu bằng công nghệ chỉ 10 năm".

"Làm sao có được những nhà máy, kho hàng, cảng hiện đại không có đèn, tức là không phụ thuộc gì vào con người. Nhà máy người ta sản xuất 24/24h, không có 3 ca kíp. Ban ngày, ban đêm, không quan trọng, không cần nghỉ dưỡng và tạo ra năng suất cao", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội chiều 23/9. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Tổng Bí thư, hiện dữ liệu dân cư mới được kết nối, tới đây phải hoàn thiện kết nối, chia sẻ, đồng bộ các cơ sở dữ liệu đất đai, y tế, bảo hiểm, tài chính. Trung tâm Dữ liệu quốc gia đang được xây dựng để triển khai nội dung này, đồng thời có nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cử tri và nhân dân tích cực tham gia phong trào Bình dân học số, giống như ngày xưa Bác Hồ phát động bình dân học vụ, chưa biết chữ thì học chữ, người biết hướng dẫn người chưa biết, các cháu hướng dẫn ông bà, chú, bác, "mỗi người hãy góp một phần nhỏ của mình để cùng đất nước thực hiện mục tiêu chuyển đổi số".

Võ Hải