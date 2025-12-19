Lâm Quang Nhật phá sâu kỷ lục quốc gia triathlon

Với 57 phút 15 giây tại SEA Games 33 sáng 19/12, VĐV người TP HCM Lâm Quang Nhật đạt thành tích tốt hơn 3 phút 41 giây so với kỷ lục quốc gia do chính anh lập 7 tháng trước.

Ngày cuối tranh tài môn triathlon SEA Games trên bãi biển Leam Mae Phim, Rayong chứng kiến màn đua gay cấn, nhiều kịch tính nhất từ đầu giải với phần cá nhân nam của 10 VĐV đến từ Việt Nam (2), Philippines (2), Indonesia (2), Thái Lan (2), Singapore (1) và Malaysia (1). Ở nội dung này, mỗi VĐV phải bơi 750 mét, đạp xe 20 km rồi chạy bộ 5 km.

Lâm Quang Nhật lên bờ đầu tiên trong phần thi 750m bơi.

Quang Nhật - vốn là kình ngư số một Đông Nam Á ở cự ly trung bình - phát huy triệt để sở trường để kết thúc phần bơi nhanh nhất với 8 phút 53 giây 33. VĐV Indonesia Reckyardo Mardian về nhì phần này, nhưng cũng chậm hơn 24 giây, tức đạt 9 phút 16 giây 90.

Sang 20 km đạp xe, Quang Nhật nỗ lực giữ vị trí trong nhóm đầu và hoàn thành với 28 phút 8 giây 88. Khi vào phần chuyển tiếp cuối cùng (T2) để vào phần chạy, anh vẫn trong top 3 chung cuộc và nhanh hơn nhóm còn lại khoảng 90 giây.

Trong phần chạy bộ, Quang Nhật đạt 19 phút 5 giây 45 cho 5 km, tức duy trì pace trung bình khoảng 3:49 (3 phút 49 giây mỗi km). Tính riêng phần chạy bộ, đây là thông số chậm thứ hai trong 10 VĐV thi đấu, chỉ hơn Reckyardo Mardian (20 phút 6 giây 82). Vì thế, Quang Nhật chỉ về đích thứ năm với 57 phút 15 giây.

Tuy không đủ để anh vào top 3, hiện thực hóa giấc mơ giành huy chương SEA Games, thông số tại Rayong sáng nay vẫn là thành tích cá nhân tốt nhất của Quang Nhật. 57 phút 15 giây cũng đồng nghĩa với việc triathlete này phá sâu - tới 3 phút 41 giây - kỷ lục quốc gia do chính anh thiết lập (1 giờ 0 phút 36 giây) ở giải VĐQG cách đây 7 tháng, tại Tam Chúc, Hà Nam cũ.

"Hôm nay, tôi chọn đẩy mạnh phần bơi và đạp - hai thế mạnh lớn nhất của bản thân, để tạo khoảng cách với nhóm bám đuổi, sau đó sẽ dốc sức ở 5km chạy. Đây là chiến thuật được tôi tính toán sau gần hai năm theo dõi thông số các đối thủ trên đấu trường Đông Nam Á, đa phần là những chân chạy rất mạnh", Quang Nhật nói với VnExpress.

VĐV 28 tuổi cũng thừa nhận tiếc nuối khi vẫn chưa thể chạm tay vào tấm huy chương ở SEA Games qua bốn kỳ liên tiếp tham dự. "Trong một tình huống nào đó, tôi nghĩ mình có thể đạt thông số chạy tốt hơn. Nhưng triathlon là ba môn phối hợp, bơi - đạp - chạy, chứ không chỉ chạy bộ. Tôi chỉ có thể tự an ủi là bản thân đã cố gắng cao nhất trong khả năng", Quang Nhật nói thêm.

Quang Nhật trước lúc bước qua thảm chip hoàn thành phần thi triathlon cá nhân nam tại Rayong sáng 19/12. Ảnh: Quang Nguyễn

Quang Nhật sinh năm 1997 tại TP HCM. Anh từng là thành viên của đội tuyển bơi lội quốc gia và giành HC vàng bơi tự do 1500m ở SEA Games 27 (Myanmar) và 28 (Singapore). Năm 2017, Quang Nhật giành HC vàng và phá kỷ lục nhóm tuổi bơi tự do 1500m châu Á.

Sau năm 2017, Quang Nhật chuyển sang tập luyện và thi đấu triathlon. Anh vô địch ngay giải đầu tiên tham dự - Sunset Bay Triathlon 2019. VĐV 26 tuổi sau đó khẳng định vị thế số một quốc gia ở môn triathlon với ba chức vô địch Trifactor Vietnam liên tiếp. Quang Nhật cũng ba năm liền lập kỷ lục quốc gia triathlon với các thông số: 1 giờ 5 phút 2 giây (2023), 1 giờ 0 phút 59 giây (2024) và 1 giờ 0 phút 36 giây (2025).

Với môn triathlon, Quang Nhật cùng tuyển Việt Nam dự cả bốn kỳ SEA Games gần nhất - 30, 31, 32 và 33.

Kết quả phần thi triatlon cá nhân Nam sáng 19/12.

Nhật Tảo