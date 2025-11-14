Lâm Đồng tính toán xây trung tâm hành chính mới

Lãnh đạo địa phương có diện tích lớn nhất nước giao Sở Xây dựng đề xuất quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh trong tháng 11.

Nội dung trong văn bản do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải ký gửi Sở Xây dựng ngày 14/11. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, tháng 10/2025. Ảnh: Việt Quốc

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu trên nhằm cụ thể hoá nội dung Nghị quyết được Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) thông qua hồi tháng 10 và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I.

Trung tâm hành chính - chính trị mới phải ở vị trí có nhiều tiềm năng, dư địa, động lực phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, du lịch, khu công nghệ cao, mở rộng không gian đô thị. Nơi đây phải có hệ thống giao thông thuận lợi kết nối tỉnh với các trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và các tuyến đường quan trọng của quốc gia.

Tỉnh Lâm Đồng mới được hình thành sau khi sáp nhập Bình Thuận và Đăk Nông, rộng hơn 24.233 km2, dân số gần 3,9 triệu, 124 phường xã. Là tỉnh có diện tích lớn nhất nước nên một số phường xã cách nhau rất xa. Cụ thể từ Đà Lạt cách Gia Nghĩa (Đăk Nông cũ), Phan Thiết (Bình Thuận cũ) khoảng 160 km. Giao thông giữa các địa phương chưa thuận lợi.

Hiện, trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh đặt tại TP Đà Lạt cũ, nay là phường Xuân Hương – Đà Lạt. Đến nay, các cán bộ, nhân viên cấp tỉnh từ khu vực Bình Thuận và Đăk Nông cũ đã tới đây làm việc.

Khải Nguyên