Lâm Đồng thu hút loạt 'ông lớn' tham gia đầu tư

Hội nghị xúc tiến đầu tư Lâm Đồng 2025 sẽ thu hút hơn 750 đại biểu, trong đó có nhiều tập đoàn như Vingroup, Sun Group, TH Group, Viettel... cùng các tổ chức quốc tế.

Thông tin được đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết trong buổi họp báo chiều 30/9.

Sự kiện sẽ diễn ra sáng 12/10 tại Nhà hát Opera Đà Lạt, phường Xuân Hương Đà Lạt, với chủ đề "Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế".

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì họp báo, chiều 30/9. Ảnh: Đạo Hoàng

Theo chương trình, lãnh đạo Lâm Đồng sẽ công bố chiến lược phát triển mới giai đoạn 2025-2030, ưu tiên các lĩnh vực: công nghiệp chế biến sâu và khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch - dịch vụ chất lượng cao, năng lượng tái tạo, logistics và kinh tế xanh...

Các chính sách ưu đãi và nhiều dự án trọng điểm sẽ được giới thiệu, trong đó có các khu công nghiệp đang được triển khai và quy hoạch với tổng diện tích hơn 18.800 ha, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước tìm kiếm không gian phát triển mới.

Đáng chú ý, các tập đoàn lớn trong nước như Vingroup, Sun Group, Viettel, VNPT... cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản, năng lượng, công nghiệp, logistics cũng sẽ có mặt để ký kết hợp tác, nhận quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngay tại hội nghị.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án đầu tư vào Lâm Đồng với quỹ đất 2.300 ha, tổng vốn đăng ký trên 33.000 tỷ đồng; trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 5-9 đơn vị; tôn vinh doanh nhân tiêu biểu...

Khu công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Việt Quốc

Lâm Đồng sau sáp nhập (Bình Thuận, Lâm Đồng, Đăk Nông) có diện tích lớn nhất nước với hơn 24.000 km2 và gần 3,9 triệu dân, sở hữu vị trí chiến lược kết nối từ Tây Nguyên xuống duyên hải Nam Trung Bộ, có hệ thống hạ tầng liên vùng đang hoàn thiện.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 được tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng là bệ phóng chiến lược, góp phần thu hút dòng vốn chất lượng cao, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất – dịch vụ – xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững.

Việt Quốc