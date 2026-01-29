Lâm Đồng thông qua 5 dự án tổng vốn hơn 114.000 tỷ đồng

5 dự án lớn về du lịch sinh thái, bất động sản, khai thác khoáng sản với tổng vốn hơn 114.000 tỷ đồng dự kiến triển khai trong năm nay, được cấp có thẩm quyền thông qua.

Ngày 29/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương đầu tư 5 dự án quy mô lớn, giữ vai trò then chốt đối với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương giai đoạn tới.

Trong đó, hai dự án do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề xuất là mở rộng Tổ hợp bô xít – nhôm Lâm Đồng và Nhà máy alumin Nhân Cơ đã được thông qua. Chủ đầu tư sẽ xây dựng thêm dây chuyền sản xuất alumin thứ hai với công suất 1,2 triệu tấn mỗi năm, tổng vốn tăng thêm khoảng 60.000 tỷ đồng.

Hội nghị cũng thống nhất chủ trương đầu tư phân khu IV và V thuộc Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến – Mũi Né, tổng vốn hơn 32.000 tỷ đồng. Hai phân khu có diện tích khoảng 350 ha, gần sân bay Phan Thiết, dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống, kinh doanh cho khoảng 28.000 người.

Bưng Thị nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, xã Tân Thành. Ảnh: Việt Quốc

Ngoài ra, dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị (xã Tân Thành) với tổng vốn hơn 22.000 tỷ đồng cũng được thông qua, hướng tới phát triển khu phức hợp du lịch, giải trí, sinh thái và nghỉ dưỡng khoáng nóng đạt tiêu chuẩn quốc tế ở phía nam Phan Thiết.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng, các dự án có quy mô lớn, tính lan tỏa cao, góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác lợi thế cạnh tranh và tạo động lực phát triển cho nhiều ngành, lĩnh vực của tỉnh.

Việc huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, đặc biệt từ khu vực kinh tế tư nhân, được xác định là yếu tố quan trọng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nội dung đã được thông qua, tăng cường kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Khải Nguyên