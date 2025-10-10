Lâm Đồng sắp đón dòng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng

Lâm Đồng dự kiến trao quyết định chấp thuận đầu tư cho 9 dự án trọng điểm với tổng vốn đăng ký hơn 35.000 tỷ đồng, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng năm 2025, tổ chức ngày 12/10.

Hội nghị năm nay có chủ đề "Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế", được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, có phiên dịch song ngữ Việt - Anh. Sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng, đồng thời giới thiệu chính sách ưu đãi, môi trường đầu tư minh bạch đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại hội nghị lần này, tỉnh sẽ công bố chiến lược phát triển không gian mới giai đoạn 2025-2030, tập trung vào các lĩnh vực then chốt: công nghiệp chế biến, kinh tế đô thị và logistics, du lịch - dịch vụ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao.

Cánh đồng điện gió ở Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng). Ảnh: Việt Quốc

Bên cạnh 9 dự án được chấp thuận đầu tư, tỉnh dự kiến sẽ kêu gọi đầu tư thêm vào 132 dự án trên nhiều lĩnh vực. Trước đó, tỉnh Lâm Đồng đã công bố danh mục 40 cụm công nghiệp kêu gọi đầu tư với diện tích hàng nghìn ha, trải dài trên nhiều địa phương. Một số cụm công nghiệp lớn gồm: Trúc Sơn (60 ha), Nam Dong (60 ha), Đắk R’lấp (50 ha), Đắk Song (50 ha), Đắk R’la (60 ha), Gia Nghĩa (60 ha), Quảng Khê (60 ha), Vĩnh Tân (54,8 ha), Hải Ninh 1 (67 ha), Sông Bình 1 (69 ha)... Bên cạnh đó, các cụm công nghiệp nhỏ hơn như Ma Lâm, Hàm Đức, Liêm An, Tân Lập, Tân Phúc, Mê Pu, Tân Hà... cũng được đưa vào danh sách.

Ngoài phiên toàn thể, chương trình còn có nhiều hoạt động bên lề như: Lễ tôn vinh 80 doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), trưng bày bản đồ quy hoạch, dự án ưu tiên, sản phẩm OCOP, thương mại - du lịch, cùng gian hàng chuyển đổi số của Viettel và VNPT. Đại biểu cũng sẽ tham quan, khảo sát một số dự án trọng điểm để tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Hoa là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Lâm Đồng. Ảnh: Phước Tuấn

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, hội nghị không chỉ là cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng cao mà còn giúp doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá thương hiệu, mở rộng hợp tác và phát triển thị trường xuất khẩu.

"Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút thêm nhiều dự án chiến lược, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững", lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe và giải đáp kịp thời các kiến nghị, qua đó thúc đẩy hợp tác, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới.

Dự kiến, hội nghị có sự tham dự của gần 750 đại biểu, trong đó dự kiến có các nhà đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group, TH Group, Viettel, VNPT... cùng sự tham gia của 270 doanh nghiệp kêu gọi đầu tư, các tổ chức quốc tế như JICA, JETRO, KOTRA, EuroCham, AmCham...

Lâm Đồng sau sáp nhập (Bình Thuận, Lâm Đồng, Đăk Nông) có diện tích lớn nhất nước với hơn 24.000 km2 và gần 3,9 triệu dân, sở hữu vị trí chiến lược kết nối từ Tây Nguyên xuống duyên hải Nam Trung Bộ. Với lợi thế về bô xít, năng lượng gió, mặt trời, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái, cùng hạ tầng giao thông đồng bộ từ cao tốc, đường sắt, cảng biển đến sân bay, Lâm Đồng được kỳ vọng trở thành điểm đến đầu tư mới của khu vực phía Nam.

Minh Ngọc